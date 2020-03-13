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放無薪假的公司 4月起勞保、就保、勞退金可申請緩繳

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
4月1日起，已向地方主管機關通報減班休息（俗稱無薪假）的事業單位，或經中央目的事業主管機關認定受衝擊的產業，可向勞保局申請緩繳勞保、就保保險費及勞工退休金，最多6個月。圖/取自勞保局臉書
4月1日起，已向地方主管機關通報減班休息（俗稱無薪假）的事業單位，或經中央目的事業主管機關認定受衝擊的產業，可向勞保局申請緩繳勞保、就保保險費及勞工退休金，最多6個月。圖/取自勞保局臉書

因新冠肺炎疫情衝擊各行各業景氣，勞工保險局指出，自4月1日起，已向地方主管機關通報減班休息（俗稱無薪假）的事業單位，或經中央目的事業主管機關認定受衝擊的產業，可向勞保局申請緩繳勞保、就保保險費及勞工退休金，最多6個月。

勞動部長許銘春日前在立院業務報告提及，投保單位、提繳單位或被保險人如受新冠肺炎影響，導致營運或生計困難，而無法按期繳納勞保、就保費或新制勞工退休金，勞保局將提供緩繳6個月，且該期間免徵滯納金的協助措施。另在協助措施前，已欠繳勞、就保費者，也可以辦理分期攤繳。

勞保局在臉書粉專表示，因受疫情影響向各縣（市）政府勞工行政主管機關通報減班休息者、符合紓困振興特別條例第9條第3項規定，由各中央目的事業主管機關認定受影響的產業或事業，及與產業相關之職業工會被保險人，4月起就可以向勞保局申請緩繳勞、就保保險費及勞退金。

適用緩繳期間為109年2月份至109年7月份，總共6個月的勞、就保保險費及勞工退休金，自寬限（限繳）期滿日起算，得延後半年繳納，緩繳期間免徵滯納金。

勞工退休金 勞保 保險

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