台股開盤重挫 財長：國安基金視情況進場

新冠肺炎疫情造成全球恐慌、歐美股市崩盤，財政部長蘇建榮今（13）日表示，國安基金將會視情況評估進場，財經部會與行政院亦密切保持聯繫，包括採取特別預算等因應措施，透過內需提振經濟成長、減緩壓力。

蘇建榮、次長阮清華今日上午於台股開盤前召開記者會信心喊話，強調台股動能良好、基本面佳，本益比及殖利率在國際股市具相對吸引力，且國內疫情控制良好，盼投資人不要過度悲觀，不料台股開盤仍然重挫。

新冠肺炎疫情在農曆春節前夕爆發，蘇建榮表示，當時曾引發美股大跌，財政部也同樣在盤前召開記者會，本次情況是歐美股市同時重挫，對台股來說是重要的外在影響，開記者會目的是請投資人，對國內經濟跟疫情控制要有信心。

蘇建榮強調，外資還是停留在國內，隨時在關注國內外股市情況，這次動盪是因為疫情影響，但國內疫情目前控制獲得國際肯定，獲得相對好的條件，疫情獲得控制經濟衝擊面會比較小，政府部門也以特別預算，加速公共投資支出，帶動國內內需成長。

針對台股跌破萬點的情況，蘇建榮表示，政府會視情況作政策部署，國安基金必要會召開臨時委員會，就國內股市狀況做評估是否進場；出口是重要經濟成長動能，未來若出口表現受到影響，內需提高則可彌補減少，也是因應措施之一，財經部會與行政院都密切保持聯繫，必要時採取相關因應措施，如特別預算等，透過內需提振，減輕國內經濟成長趨緩壓力。