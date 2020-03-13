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達文西手術貴森森 醫療險怎麼賠？

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
宏泰人壽薰衣草醫療健康保險附約（HSA）給付項目涵蓋範圍廣、限額高且保費合理，能適時補足民眾的醫療經濟缺口。 圖／宏泰人壽提供
宏泰人壽薰衣草醫療健康保險附約（HSA）給付項目涵蓋範圍廣、限額高且保費合理，能適時補足民眾的醫療經濟缺口。 圖／宏泰人壽提供

現代人壓力大，許多病症隨之而來。育齡女性隨著年齡增長，罹患子宮肌瘤的機會也會上升。根據醫學統計，台灣20~40歲育齡女性每五人就有一人曾患子宮肌瘤，年過40歲的女性，幾乎50%以上都有子宮肌瘤，但大多數都是良性居多。

有些人雖罹患子宮肌瘤並無明顯症狀，有些人則會有腹痛、子宮出血，腹脹、頻尿、貧血等症狀。子宮肌瘤可經由超音波檢測查確，但確認罹患子宮肌瘤之後，究竟要不要開刀、要選擇用哪一種方式開刀則是一個讓患者煩惱不已的問題。除了要考量子宮肌瘤本身的大小和位置之外，醫療費用的考量也是煩惱之一。

傳統型開腹手術目前較少患者選擇，多數選擇以子宮鏡或腹腔鏡手術處理子宮肌瘤。前述三種手術全民健保皆有給付，民眾需要自行負擔的金額約在18,000元~28,000元左右。

民眾若是在門診實施手術可申請實支實付理賠，若術後有住院則可以申請住院日額理賠，另外，有投保手術險的民眾也可以依照手術比例申請理賠，彌補因為切除子宮肌瘤的費用所產生的經濟缺口。若民眾投保醫療險時選擇的是宏泰人壽薰衣草醫療健康保險附約，則不受限於多數醫療險規範的手術比例限制，可申請實支實付理賠。

除了一般傳統型開腹手術、子宮鏡、腹腔鏡手術之外，也有民眾會考慮達文西手術。達文西手臂是全世界外科發展的趨勢，在先進國家經常使用達文西於婦科手術，在美國45萬個達文西手術案例中，婦科手術就佔了22萬個。

達文西手術的切口極小，出血量當然也小。由於是使用機械手臂，精準度高並可有效避免人為手術的失誤意外，也不用拿生命賭注醫師是否過勞、今天開到第幾台刀。但達文西手術最讓人卻步的就是價格，割除子宮肌瘤需要約25萬元，相當於上班族半年多的薪水，的確也讓許多子宮肌瘤患者望之卻步。

假設30歲的王小姐投保時有附加宏泰人壽薰衣草醫療健康保險附約(HSA)4計畫，此附約保費年繳7,754元，在住院期間面臨達文西手術時，王小姐無須受限於手術比率，倘開立之醫療費用收據，科目屬外科手術或其其手術相關支費用者，即可以薰衣草醫療健康保險附約(HSA)4計畫申請30萬元限額內手術費用保險金的實支實付理賠，補足醫療缺口。

面臨手術項目選擇之際，民眾不妨拿出自己的保單檢視，看看保的是不是「高額實支實付醫療險」？並且要看清楚實支實付的限額。許多人以為實支實付就是「病患支付多少金額給醫院，保險公司就會理賠多少金額給患者」，其實不然。

實支實付雖然是「用多少，賠多少」，但是理賠金額必須在每次手術限額之內。宏泰人壽薰衣草醫療健康保險附約（HSA）給付項目涵蓋範圍廣、限額高且保費合理，能在面臨醫療費用支出時適時補足民眾經濟缺口，是購買此類型商品考量的重點。

傳統的實支實付醫療險商品多可提供實支實付或住院日額擇優給付，以兩種方式計算並擇優理賠。宏泰人壽薰衣草醫療健康保險附約（HSA）則創新理賠模式，同時提供住院日額給付與住院雜費和手術醫療(門診/住院)限額實支實付，兩者兼具，保障範圍更趨完整。

薰衣草的保戶在達文西手術之後，可以申請的理賠項目包含每日病房、每次住院、每次手術，僅需留意申請理賠金額有限額，若投保的計畫數越高，相對能理賠的限額也越高。

宏泰人壽理賠部協理蔡永澄提醒民眾，申請醫療險理賠要注意附上證明。有些醫療險商品可以接受副本理賠，但也有商品限定正本理賠。宏泰人壽薰衣草醫療健康保險附約（HSA）可接受副本申請理賠。

假設消費者分別投保三張不同保險公司的實支實付醫療險，一定要記得出院之前申請醫療收據三份，以免因為收據不足造成理賠權益受損，交了保險費，手術時卻沒能順利申請理賠。

理賠

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