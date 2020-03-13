華南產險榮獲保險龍鳳獎 財經系所畢業生肯定

由現代保險教育事務基金會對全國35所財經保險相關系所做的第26回畢業生最嚮往就業產險公司調查結果，暨第九屆保險龍鳳獎得獎名單出爐，華南產險榮獲最嚮往的產險公司優等獎殊榮。

華南產險表示，培育更多保險社會新鮮人，一直是公司的重點工作，多年來以完整教育訓練、外部進修補助、專業證照取得獎勵及完善福利制度，做為員工生涯規畫強力的後盾。

近年來由於金融科技不斷躍進，AI人工智慧、物聯網等保險科技的運用，讓產險業的環境出現結構性轉變，華南產險的人才培育重點也從過去的強化保險專業知識與技能，轉換成擁抱數位科技，以前瞻思維主動出擊。

華南產險積極導入數位金融服務、建立行動數位工具，協助員工跳脫傳統思維，在科技浪潮下，不但不會被時代淘汰，反而能激發其潛能、強化競爭力，讓商品創新與服務的精進更上一層樓。

華南產險的人才培育屢獲外界肯定，除獲選本屆財經保險系所畢業生最嚮往的產險公司外

，亦得到2019年保險卓越獎的人才培訓專案企畫卓越獎金質獎，以及保險業加薪優良標竿企業，未來華南仍會秉持精益求精的態度，提供客戶優質的保險服務，以成為客戶首選、員工喜愛的幸福企業而努力。