選不選永豐金董事? 寶佳集團決定這樣做

永豐金控（2890）今年5月股東會將全面改選董事，外界關注實力雄厚的寶佳集團是否參與角逐，由於永豐金受理股東提名董事候選人期限已截止，據透露，寶佳集團並沒有在期限之內向永豐金公司方面送件提名，也就等同退出永豐金今年改選，永豐金大股東永豐餘集團何家可望順利掌控改選全局。

永豐金今年股東會改選董事，寶佳集團是否參選爭取董事席次，一直備受外界矚目。永豐金在2月董事會決議今年股東常會提早到5月13日召開，應選董事席次並從現有九席縮減至七席，一舉拉高當選門檻，並有利達成金管會自然人董事

要求，再加上永豐餘集團何家從三年前的上屆改選後，一路持續加碼自家股票固樁，跡象顯示其對今年改選戰情是否會有「意外」勢力加入毫不放鬆。

寶佳集團去年以來布局股票重心，有從金融轉進產業的趨勢，陸續成為東元（1504）、遠百（2904）的持股一成以上大股東，日前又成為永冠-KY（1589）的持股一成大股東，至於之前大舉投資持有的金融股，除了台新金（2887）已全出清，對永豐金（2890）有調節但仍持有大部位，華票（2820）則是緩步加碼。