貨幣、財政政策搭配 楊金龍：央行將把降息列為選項

中央銀行總裁楊金龍今（12）日指出，新冠肺炎疫情導致的斷鏈及需求下滑對全球經濟衝擊遠大於SARS，面對疫情衝擊，貨幣政策搭配財政政策較為有效；但他不忘強調，「按照目前蒐集到的資料，2020年爆發金融危機的機率不高」。

對於央行決定降息的前提，楊金龍說：「要考慮金融穩定，包括匯率、物價問題，還有金融面，像是銀行中介角色會不會受到嚴重影響，以及疫情對全球經濟的衝擊等。」市場研判，楊金龍透露要對付疫情，貨幣政策與財政政策要雙管齊下，央行下周四將把降息列為選項。

立委關注疫情發展，楊金龍說，「看起來有點嚴重」，央行去年底預估今年經濟成長率為2.57%，下周四央行理監事會將更新預測，過去認為疫情只會衝擊第1季，但目前看起來，上半年都會受到衝擊，央行也會將製造業斷鏈問題納入考慮。

至於今年經濟成長率能否保「2」，楊金龍直言，6月底是關鍵，如果疫情在6月底前無法控制、延燒至第3、4季，今年經濟成長率恐無法保「2」。

立委關注，央行下周四是否考慮降息？楊金龍強調，疫情不只衝擊經濟，對金融也造成影響，近期全球股匯市大幅波動、資金流進流出，是否調整貨幣政策，央行理事會會充份討論。楊金龍還說，市場有些人認為貨幣政策對疫情衝擊有限，所以除了貨幣政策，還要搭配針對性的財政政策會比較有效。

近期全球央行掀起新一波降息潮，導致熱錢大量湧入、新台幣匯率升值，楊金龍坦言，央行第一目標是金融穩定，這段期間內確實非常辛苦，全球股市大幅波動資金四處流竄，進進出出金額非常龐大，央行會盡全力穩定市場，只要金融穩定，疫情波及經濟程度就會降低。

楊金龍說，央行是否調整貨幣政策有幾項重點，包括疫情對全球經濟造成的影響，他國央行的行為（註：指降息），包括股匯市、資金流入流出對金融市場造成威脅不穩定的衝擊等。

不過，美國聯準會緊急降息2碼後，市場預期下周三還會降息，這讓央行今年上繳國庫1,800億元的任務變得異常艱鉅。

楊金龍說，央行外匯投資首重安全性、流動性，最後才是收益率，基於前兩項，絕大多數投資政府公債，美國突然降息，資金狂湧債市，使債券收益率下跌，央行正思考因應之道，但可以確定的是，「今年會非常艱鉅」。