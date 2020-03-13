劉先覺接安泰總座 金管會將面試審核

安泰銀行前晚（11日）發布重訊，前全球人壽董事長劉先覺將接任總經理，由於金管會事先不知情，昨（12）日特別去了解，金管會表示等人事案送來，金管會會審核，若有必要會請當事人來面試或面談。

安泰銀前晚發布重大訊息，公告現任總經理俞宇琦辭職，董事會通過劉先覺接任，並傳出獨董有異見。

金管會銀行局副局長莊琇媛昨天表示，銀行總經理必須事先經主管機關審查合格後，才能上任。

根據金管會銀行局了解，安泰銀前天是下午1點30分開董事會，會議開到6點多，並在7點多發重訊。

莊琇媛表示，目前尚未收到安泰銀送來的人事案，銀行送來後會進行審核，看資歷及條件內容，若有必要的話，會請當事人來面試或面談。

對於劉先覺完全沒有銀行經驗，是否也可引用第三款？莊琇媛表示，既是第三款，會綜合考量，要個案審核才能確認。