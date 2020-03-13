證期局：高收益債 未見異常贖回

美股日前崩跌2,000點，債市也出現大逃殺，市場憂心國人大舉投資在目標到期債與高收益債券的部位恐受衝擊，會否爆發大舉贖回產生系統性風險。金管會證期局副局長蔡麗玲昨（12）日表示，國內外規模1.24兆元的高收債，前二個月並沒有異常贖回情況，目前信用風險控管都正常 。

近三年國人資金明顯轉向目標到期債基金市場，規模呈現爆發性成長，蔡麗玲表示，目標到期債投資標的債評比較高，目前沒有發現異常贖回，情況正常；至於違約風險較高的高收益債基金，前二個月無異常贖回情況，信用風險控管都正常。

新冠疫情全球蔓延，恐衝擊經濟與資本市場，最近股債市同步大跌，主要因為股市大跌時，法人機構也會賣出漲多債券套現，以補平融資水位，加上油價大跌，不少發行高收債（垃圾債券）美國公司承受極大壓力，因高收債很大比重在原料，違約風險攀升。

據證期局統計，截至2月底為止，國人投資境內高收益債基金共計54檔、金額1,859億元；投資在境外（投資在高收債比重逾六成都算）高收益債基金共計70檔、金額1兆592億元。

蔡麗玲表示，前二個月境內高債淨申購9.27億元、境外也是淨申購58.97億元，都是淨申購，沒有異常贖回狀況；此外，高收債的持有債券標的違約狀況也並不明顯，頂多零星一、二檔基金中剛好有很少數債券違約，金額不大，都在正常範圍內。

至於國人擔心是否會產生流動性風險？蔡麗玲也說控管現金留存，各公司都有一些安全存量，以供投資人贖回需求，目前信用風險控管都正常。