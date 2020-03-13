證期局：逐筆交易不會助漲助跌

證券市場全面逐筆交易制度將於3月23日實施，因提高撮合效率，市場認為新制恐助漲助跌，正值新冠疫情衝擊全球股市之際，是否會更不利台股表現？金管會證期局副局長蔡麗玲昨（12）日表示，逐筆交易只是撮合制度跟國際接軌，跟市場行情不會有太大關聯。

至於全面逐筆交易制度是否助漲助跌？蔡麗玲說，我國有盤中價格穩定機制與漲跌幅限制，應不會有這樣問題。

市場擔心新制上路，因市場不確定因素致交易暴增，系統承載量無法因應短時間內大量資金同時湧入，蔡麗玲解釋，台灣證交所設計新系統，已考量過往歷史最大承載經驗，依12年委託最大量三倍，去準備系統承載量，因此也不會出現這樣問題，她信心喊話，外界應該不必有這樣的疑慮。

過去歷史上比較大的瞬間成交量，例如2018年2月6日的「0206期貨大屠殺」，據統計過去台股瞬間最大量為每秒1.1萬成交筆數左右，平均數每秒也有3,100筆左右。證交所與券商均已做好瞬間每秒逾3.3萬筆的系統的安全承載量準備，交易若超過這個量，系統也會自行調整。

外界也擔心逐筆撮合新制比較不利散戶，量大時散戶跟不上行情，較有利程式交易法人，或像國外有高頻交易的情形，蔡麗玲認為，我國有交易稅，需負擔成本，法人仍要透過券商下單，而不是像國外直接連證交所主機，因此跟散戶是一樣的。