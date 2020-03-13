逆勢操作 星展銀推美元高利活存

瑞銀昨（12）日發出報告評估，美國聯準會（Fed）將在今後兩次會議上降息至零利率下限，衝擊國銀美元高利放款專案意願，銀行業者坦言，假設變成零利率，那銀行承作美元存款將變成補貼成本，屆時專案勢必會調整。

不過在逆勢降息風中，仍有銀行為推展永續活動，搭配推出高利美元活存活動。

星展銀昨（12）日宣布推0.66％美元活存，限量千萬美元額度，「星展豐森美元活存」專案內容是以新資金存入美元1萬元（含）以上，即可享6個月期美元活存利率0.66%。若以每人承作1萬美元、提供1,000名客戶計算，此次星展美元活存總額度估計約1,000萬美元。

星展銀（台灣）總經理林鑫川昨日指出，因應Fed閃定降息，此次美元高利活存利率的確調整過，但目前利率仍優於市場，且未來市場不排除Fed會再降息，現在客戶假設搶入美元活存，等於提早鎖住相對偏高利率。

星展銀行（台灣）消費金融處處長孫可基昨日表示，未來假設Fed降息至零利率，代表銀行承作美元存款就是補貼利息，可以預期屆時客戶承作美元存款利率，也不會像現在的利率漂亮。