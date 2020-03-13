台壽強攻不動產、私募基金

中信金控子公司台灣人壽投資功力佳，經常性報酬率與整體投資報酬率連續兩年走高，台灣人壽資深副總葉栢宏昨（12）日表示，今年會繼續投資不動產與私募基金，以提高整體資產的報酬率。

中信金昨日舉行去年第4季法說會，子公司台灣人壽公布，去年經常性報酬率3.86%，較前年提高0.1個百分點；整體投資報酬率3.84%，也較前年增加0.36個百分點。

受惠於新台幣保單與美元保單的預定利率與宣告利率持續走低，台灣人壽去年責任準備金成本較前年大幅走低0.16個百分點至3.45%，去年全年也從前年全年的利差損，再度回到利差益狀態。

展望今年，葉栢宏表示，今年是美國降息年，台灣的央行也有降息壓力，預估今年新台幣利率與美元利率走低的情況會比去年更加明顯，台灣人壽今年責任準備金成本走低的情況，預估會比去年更為明顯、降幅估計將超過0.16個百分點。

台灣人壽在負債面，邁入責任準備金成本持續走低的好狀態；資產面部分，葉栢宏說，今年會繼續投資優質不動產、私募基金、國際板債券、國外債券，以提高收益率。

其中在國外債券部分，他表示，會布局信評等級BBB以上的債券，發行債券的企業，青睞公共事業、藥草與金融。