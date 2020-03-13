中信金 預估央行降息1碼
中信金控總經理吳一揆昨（12）日在線上法說會表示，中信金內部預測，中央銀行下周四（19日）理監事會議，很可能宣布降息1碼（0.25個百分點），以刺激國內經濟，讓所有狀況能夠穩定下來。
新台幣匯率方面，吳一揆說，最近股市、債市、匯市，變動得非常厲害、波動度大幅增加，中信金預估新台幣對美元高低波動幅度大約6%，以30元兌1美元為基點的話，高低波動幅度在29.5元～31.5元。
吳一揆說，美國聯準會美東時間3月3日無預警降息2碼，高盛、花旗等外資機構認為聯準會3月18日、4月29日的會議，還會再各自降息2碼，美國聯邦資金利率將降至0%~0.25%。
中信金控資深副總邱雅玲表示，中國信託銀行的生息資產約新台幣4兆元，外幣每降息1碼，對中信銀的利差衝擊大約1個基本點（0.01個百分點），以完整12個月計算，淨利息收入將減少新台幣4億元。
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