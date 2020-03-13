中信金 預估央行降息1碼

中央銀行總裁楊金龍昨（12）日指出，新冠肺炎疫情導致斷鏈及需求下滑對全球經濟衝擊遠大於SARS，面對疫情衝擊，貨幣政策搭配財政政策較為有效；但他不忘強調，「按照目前蒐集到的資料，2020年爆發金融危機的機率不高」。

2020-03-12 23:40