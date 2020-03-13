債券ETF／槓鈴、什錦麵…達人養債祕訣

債券ETF的投資效益逐步受到投資人矚目，尤其今年來債市漲幅令人驚豔，加以受到新冠肺炎疫情影響、國際油價大跌，全球股市玩起雲霄飛車，凸顯與債市在資產配置上的重要性。元大投信基金經理人李政儒提出「槓鈴」、理財專家怪老子倡議ETF基金化的「什錦麵」，提出債券ETF交易策略，養債防老。

李政儒指出，美債與美股、台股呈現負相關，因此投資美債最具避險效果，建議持有一定部位的美國公債ETF。

就資產配置策略來說，李政儒建議，可以使用保守與積極並行的「槓鈴策略」，例如利率風險小的短天期與收益率較高一點的長天期公司債券，可為互補；或是配置台股與美債，利用元大台灣50（0050）搭配元大美債20正2（00680L），穩健型建議配比為7：3、積極型可為5：5。

若為退休所需要，欲打造月月配養債防老，在債券ETF操作上該如何配置？其一為布局三檔綜合債ETF，一次囊括美債80%以上，持有元大美債20年、元大AAA至A公司債、元大投資級公司債；第二為布局三檔產業債，採取投資等級標的的防禦型產業，包含元大10年IG銀行債、元大10年IG醫療債、元大10年IG電能債。

怪老子則說，他目前手上有四檔債券ETF，投資期間在一至兩年的時間，其中，元大美債20年ETF績效有51%令人眼睛一亮。「常常有人問我該怎麼選標的、該買那一種、要怎麼比例調配，其實我最愛『什錦麵』：各式債券ETF若能基金化，投資人就依據自己的年紀定期定額或是少量布局。」