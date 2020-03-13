債券ETF／多次配息特性 增添魅力

台股掛牌債券ETF達到109檔，受益人約4萬人，相對整體ETF有96萬人，有持續成長空間。

元大投信總經理黃昭棠指出，債券ETF多為季配息，還有一年配一次、半年配一次的股票ETF，不論不同債券ETF或股票ETF都能建立多次配息組合，是滿足現金流最佳工具。

台灣債券ETF市場在成立約一年半的時間爆發，2017年第1檔美債ETF有百億元規模，2018年總規模543億元，2019年4,688億元，2020年再成長到1.4兆元，但人數變化有限，第一年僅3,000多人，第二年近1萬人，到第三年才提升到4.3萬人。黃昭棠表示，債券ETF市場明顯由規模率先成長，受益人表現卻遠遠不及，導致市場交易量、流動性一度浮現挑戰。在主管機關去年加大受益人推廣，使人數大幅提升，也推動債券ETF市場發生質變和量變。

許多投資人對債券ETF最關心配息，肯定這類產品穩定派息優勢，願意納入投資組合。相較投資境外債券基金，ETF配息貼近債券本質，完全不動用本金，信評也多是高安全的投資等級，最適合長期持有。