債券ETF創新 接軌國際

台灣債券ETF快速成長，彭博統計，台灣整體ETF市場增速達到全球第一；專家分析，台灣債券ETF發展趨向成熟，未來值得借鏡國際四大經驗，包括因應退休推出ETF投資組合，滿足日益多元的理財需求。

由經濟日報主辦、元大投信協辦「債券ETF交易與配置策略創新」高峰論壇，特別邀請元大投信董事長劉宗聖、總經理黃昭棠、基金經理李政儒及理財達人怪老子與談，交流海內外債券ETF趨勢與操作策略。

劉宗聖表示，台灣2017年發行第一檔美債ETF，迄今市場快速成長，跟進國際發展潮流。目前晉升為僅次美國、歐洲和加拿大的第四大債券ETF市場，但設計上，普遍囿限債券的信評、天期和區域分類，無法滿足長期退休或因應市況彈性需求。

圖／經濟日報提供

劉宗聖指出，國際債券ETF發展有四大趨勢，值得台灣借鏡，推動市場加速轉型，首先是台灣已發展的ETF連結基金，現在只有股票ETF連結，未來債券ETF也能連結，讓債券ETF深入財富管理市場。

債券ETF低成本、高效率、投資單純，不僅能豐富財管產品，上架銀行也能搭配共同基金，提高投資成效。像基金市場欠缺公債產品，美債ETF卻很多，新冠肺炎刺激美債大漲，投資組合有這類ETF能提升抗震力。

其次，著眼一次買多檔ETF的需求，國外發展出債券ETF投資組合，稱做「Fund of ETF」或「ETF of Fund」。目前台灣有配息頻率湊成月配息的債券ETF組合，值得再思考信評、天期、風險波動度分散的組合，更能滿足長期配置靈活調整的需要。

第三，劉宗聖指出，市場興起智能投資模組，投資人不但能買ETF，還能買ETF投資解決方案。可以發展目標風險、目標期間型的ETF組合，且在債券ETF外，思考納入其他產品，譬如美債、黃金、美元ETF進行不同比例搭配。

第四，美國市場進入債券ETF 2.0，主打風險控管，ETF表現隨漲抗跌，有效滿足波動控制目標。長期和大型機構投資人普遍重視風險，相關管理良好產品有拓展潛力。