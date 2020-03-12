好享退系列九檔基金淨值全跌破10元 但投資人維持扣款

新冠肺炎疫情肆虐，全球金融市場大動盪，好享退系列的九檔基金本周淨值全跌破10元，但投資人維持扣款。基富通證券指出，目前每月扣款金額維持在3.4-3.5億元，建議投資人不要停扣，如果行有餘力，可以趁低檔加碼，以準備退休金。

道瓊指數一個內急跌20%，進入空頭市場，風險資產價格大跌，好享退九檔基金的淨值也受影響。以表現最強的國泰泰享退系列2049目標日期組合基金來說，基金淨值在本周也跌破10元。這九檔基金的淨值介於9.88到9.52元之間。

這九檔基金大致於去年7月底成立，到3月10日為止，以國泰的三檔基金績效最優。其中，國泰2049目標日期組合基金偏積極型，半年來漲2.6%，到2月底的成熟市場股市占55%，台股占10%，其他新興股市占8%，債券占13%，現金則有6%。但目前基金的現金比重已調高到10%。

據了解，由於好享退系列是為了鼓勵投資人存退休金，追求穩定的長期績效，不但基金的設計都是採取組合型基金的形式以分散風險，而且基金也不持有產業型基金、單一市場基金（陸台股及美股基金例外）、槓桿及反向ETF。由於基金全都不會布局能源基金，因此受到油價暴跌的直接衝擊大為降低。

有趣的是，國泰的三檔基金以積極型表現最好，再來是穩健及保守型。不過，在安聯及群益好享退系列基金，則是保守型最抗跌，再來是穩健及積極型。金融市場大跌，三家基金及基富通都呼籲投資人冷靜不要停扣。