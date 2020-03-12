快訊

全境封鎖14天! 科威特「臨時放假兩星期」的防疫鎖國令

童年回憶撐不到2年！「香雞城中正店」4月19日停業

好享退系列九檔基金淨值全跌破10元 但投資人維持扣款

經濟日報 / 記者張瀞文／台北即時報導

新冠肺炎疫情肆虐，全球金融市場大動盪，好享退系列的九檔基金本周淨值全跌破10元，但投資人維持扣款。基富通證券指出，目前每月扣款金額維持在3.4-3.5億元，建議投資人不要停扣，如果行有餘力，可以趁低檔加碼，以準備退休金

道瓊指數一個內急跌20%，進入空頭市場，風險資產價格大跌，好享退九檔基金的淨值也受影響。以表現最強的國泰泰享退系列2049目標日期組合基金來說，基金淨值在本周也跌破10元。這九檔基金的淨值介於9.88到9.52元之間。

這九檔基金大致於去年7月底成立，到3月10日為止，以國泰的三檔基金績效最優。其中，國泰2049目標日期組合基金偏積極型，半年來漲2.6%，到2月底的成熟市場股市占55%，台股占10%，其他新興股市占8%，債券占13%，現金則有6%。但目前基金的現金比重已調高到10%。

據了解，由於好享退系列是為了鼓勵投資人存退休金，追求穩定的長期績效，不但基金的設計都是採取組合型基金的形式以分散風險，而且基金也不持有產業型基金、單一市場基金（陸台股及美股基金例外）、槓桿及反向ETF。由於基金全都不會布局能源基金，因此受到油價暴跌的直接衝擊大為降低。

有趣的是，國泰的三檔基金以積極型表現最好，再來是穩健及保守型。不過，在安聯及群益好享退系列基金，則是保守型最抗跌，再來是穩健及積極型。金融市場大跌，三家基金及基富通都呼籲投資人冷靜不要停扣。

國泰 退休金

延伸閱讀

高球／新冠肺炎影響 名人賽票價大跌

國泰金首開先例 鼓勵員工跨界給「學習假」

軍公教退休金復審訴訟惹民怨 監察院促檢討

世衛宣布大流行 美股帶動雪崩式大跌

相關新聞

《「我是有錢人」迷思584》網路行銷人人想，真正專家有幾人？

在筆者上上一篇專欄—《「我是有錢人」迷思582／新冠肺炎疫情終會過去 你必須思考的未來7大工作與投資重點中，筆者曾在「重點四」中，就建議想要開店的民眾，最好能朝「非實體通路」的方向思考。

紓困貸款補貼 金管會下周召集銀行開會

新冠肺炎疫情衝擊各企業，政府提出600億紓困方案，其中部分預算作為貸款利息補貼。金管會主委顧立雄今表示，各部會的紓困細節...

鈔票成防疫破口？央行：整鈔隔離一個月、高溫殺菌免驚

新台幣鈔券恐成新冠病毒傳播瘟床？對於財委會多名立委表達「新台幣鈔票很髒、可能帶菌」的意見，中央銀行發行局局長施遵驊今（1...

我跟進美降息？ 楊金龍：認同預防性措施

新冠肺炎疫情延燒全球，美國聯準會（Fed）已經啟動降息2碼（0.5個百分點），我國央行將於3月19日召開第一季理監事會議，今天多位立委追問央行下周是否跟進降息？立委曾銘宗甚至說：「我嚴正要求央行採取預防性措施。」總裁楊金龍今天表示，利率調整考慮層面主要是金融穩定，以及對內對外幣值的穩定，他認同各國央行採取的預防性措施，這也是我央行的考量。

楊金龍示警 我可能列匯率操縱觀察名單

美國財政部每年4月和10月會公布主要貿易夥伴外匯政策報告，今年4月又會公布最新報告，中央銀行總裁楊金龍今天上午表示，若美國沒有改變匯率操縱國的認定標準，我國這次可能會被列入觀察名單。

國際金價飆漲 總統就職紀念金幣恐飆破5萬元

中央銀行已經啟動「中華民國第15任總統副總統就職紀念幣」鑄造工作，不過因國際金價上漲，中央銀行發行局局長施遵驊今天坦言，...

鈔票要不要隔離消毒以防疫 央行：勤洗手比較實際

新冠肺炎疫情肆虐，多國不僅要求來自疫區的旅客需隔離檢疫，連鈔票也要隔離， 不少立委關心我國鈔票或硬幣有無隔離消毒、加強防...

新台幣開盤貶值5.5分 為30.15元

新台幣今（12）日早盤以30.150元兌1美元，貶值5.5分開出。

央行趕熱錢 台幣爆量貶

熱錢賣股大撤出，昨（11）日估匯出近8億美元，匯市帶量貶值，新台幣匯率終場貶值5.9分，收在30.095元，總成交量為19.33億美元。對於外資午後突然湧現匯出潮，銀行主管推測，可能與央行驅趕熱錢有關。

中信銀新利器 滑ATM領錢

中國信託商業銀行昨（11）日表示，將推出新一代的ATM，擁有升級觸碰螢幕、即時查詢餘額及熱門優惠券等功能，目前於台北市南港區的中國信託金融園區供內部員工試用，預計今（2020）年5月先於南港中信金融園區開放一般民眾使用，待評估後可望於明（2021）年起逐步更換新機。

顧立雄首表態 保德信買主 排除私募基金

在台耕耘30年的保德信人壽，規劃在今年底出售台灣子公司，金管會主委顧立雄昨（11）日在立法院財委會首度明白表態，不僅保險，只要是台灣金融機構，都不歡迎私募基金買家。

降息機率升 債市多頭奮起

中央銀行降息機率升溫，公債市場多頭號角高鳴，各期債券價格大漲、殖利率紛紛下挫。其中，10年期主流公債殖利率昨（11）日下跌2.12個基本點，收在0.44%，為收盤歷史最低水準，5年期公債下跌2個基本點，收0.4%，為盤中與收盤最低紀錄。

熱門新聞

行政院：振興抵用券擬綁國旅 發800元可用在4類消費

傳我新冠肺炎案47為協力廠員工 台積電澄清

央行趕熱錢 台幣爆量貶

長榮空服郭芷嫣遭免職案 空服員工會勞裁敗訴

無薪假企業 一周增一倍

振興抵用券拍板 綁住宿每房發放800元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。