1.24兆規模高收債爆大逃殺？金管會：前二月無異常

美股日前崩跌2,000點，債市也出現大逃殺，市場也憂心國人大舉投資在目標到期債與高收益債券的部位恐受衝擊，是否也爆大舉贖回產生系統性風險。證期局副局長蔡麗玲今（12）日表示，國內外規模1.24兆元的高收債，前二個月並沒有異常贖回情況，目前信用風險控管上都是正常的 。

至於近三年來國人資金也明顯轉向目標到期債基金市場，規模呈現爆發性成長，但是蔡麗玲表示，目標到期債投資標的債評比較高，目前沒有發現異常贖回，情況正常；至於違約風險較高的高收益債基金，前二個月也沒有異常贖回情況，目前信用風險控管上都是正常的 。

新冠疫情全球蔓延，恐衝擊經濟與資本市場，最近股債市同步大跌，主要因為股市大跌時，法人機構也會賣出手上已漲多的債券來套現，來補平融資水位。加上油價大跌，不少發行高收債（垃圾債券）的美國公司正承受極大的壓力，因為高收債很大比重在原料，違約風險攀升。外界也憂心國內民眾投資不少在高收債基金部位，是否大舉贖回造成系統性風險。

據證期局統計，截至2月底為止，國人投資境內高收益債基金共計54檔、金額1,859億元；投資在境外（投資在高收債比重逾六成都算）高收益債基金共計70檔、金額1兆592億元；

不過蔡麗玲表示，前二個月境內高債淨申購9.27億元、境外也是淨申購58.97億元，都是淨申購的，沒有異常贖回的狀況。此外，高收債的持有債券標的違約狀況也並不明顯，頂多零星有一二檔基金中剛好有一二支債券違約，金額不大，都在正常範圍內。

至於國人擔心是否會產生流動性風險？蔡麗玲也說控管現金留存，各公司都有一些安全存量，以供投資人贖回需求，因此目前信用風險控管上都是正常的。