支持口罩實名制2.0 刷華南icash信用卡回饋率159%

新冠肺炎疫情延燒全球，美國聯準會（Fed）已經啟動降息2碼（0.5個百分點），我國央行將於3月19日召開第一季理監事會議，今天多位立委追問央行下周是否跟進降息？立委曾銘宗甚至說：「我嚴正要求央行採取預防性措施。」總裁楊金龍今天表示，利率調整考慮層面主要是金融穩定，以及對內對外幣值的穩定，他認同各國央行採取的預防性措施，這也是我央行的考量。

2020-03-12 14:41