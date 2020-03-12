支持口罩實名制2.0 刷華南icash信用卡回饋率159%
口罩實名制2.0公布後，多家銀行宣布將網購口罩列為回饋範圍，其中華南銀行為了展現照顧卡友及支持政府防疫決心，推出「華南就i罩顧您，OPEN POINT 點數 FUN 心享」活動，只要於3月18日前使用華南具 icash2.0 功能信用卡，於衛生福利部中央健康保險署網站（eMask 口罩預購系統）預購口罩，並於3月19日成功繳費者，贈送點數可兌換咖啡。
華南銀行表示，相關卡片例如如夢時代 icash 聯名卡、OPEN POINT 超級點數聯名卡及i網購生活卡等，於衛生福利部中央健康保險署網站（eMask 口罩預購系統）預購口罩並於3月19日成功繳費者，除前述產品基本權益回饋外，可再享有5,000點OPEN POINT 點數回饋，若以該點數 5,000 點可兌中杯美式咖啡35元計算，本次活動回饋率已高達159%，每戶限回饋一次。
此外，華南銀行再加碼提供防疫用品消費福利，持華南信用卡在全台屈臣氏、 康是美等指定藥妝店，單筆刷滿888元登錄就送100元刷卡金。
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