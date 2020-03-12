五年首見沒銀行經驗接總經理 金管會將面試劉先覺

安泰銀行昨（11）日晚間發布重訊，前全球人壽董事長劉先覺將接任總經理，由於金管會事先不知情，今天特別去了解，金管會表示，等人事案送來，金管會會作審核，若有必要會請當事人來面試或面談。

安泰銀昨晚發布重大訊息，公告現任總經理俞宇琦辭職，董事會通過劉先覺接任，並傳出獨董有異見。

金管會銀行局副局長莊琇媛今天表示，銀行總經理必須事先經主管機關審查合格後，才能上任。

根據銀行負責人資格條件第4條規定，銀行總經理應具備良好品德、領導及有效經營銀行之能力，並具備下列資格之一：

一，國內外專科以上學校畢業或具同等學歷、銀行工作經驗九年以上，並曾擔任三年以上銀行總行經理以上或同等職務，成績優良者。

二，銀行工作經驗五年以上，並曾擔任三年以上銀行副總經理以上或同等職務，成績優良者。

三，有其他經歷足資證明其具備主管領導能力、銀行專業知識或經營銀行之能力，可健全有效經營銀行業務者。

莊琇媛表示，若不符合前二款規定，審核時會引用第三款，過去實務上也有引用第三款的案例。

根據金管會銀行局了解，安泰銀昨天是下午1點30分開董事會，會議開到6點多，並在7點多發重訊。

莊琇媛表示，目前尚未收到安泰銀送來的人事案，銀行送來後會進行審核，看資歷及條件內容，若有必要的話，會請當事人來面試或面談。

對於劉先覺完全沒有銀行經驗，是否也可引用第三款？莊琇媛表示，既是第三款，會綜合考量，要個案審核才能確認。

過去有無沒有銀行經驗，而引用第三款出任總經理？莊琇媛表示，最近五年來，都是有銀行經驗，只是不符第一、第二款，而引用第三款規定。