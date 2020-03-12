星展銀總座：台灣處理疫情已經成為世界之光

台灣面對新冠肺炎疫情防疫成績有目共股，外銀總座也按讚。星展銀總經理林鑫川今（12）日指出，此次台灣面對新冠肺炎疫情處理已經變成世界之光，內部認為有經過上次SARS危機經驗地方，反應會比較好。

但林鑫川也不諱言指出，此次疫情不確定性的確高於SARS，主因包括傳染性高，美國疫情才剛開始，上半年整體經濟肯定比較悲觀，台灣基本面已經有一點影響。

對金融業來說，林鑫川認為，市場傳出台灣央行有可能調降利率，台灣本身就是低利環境，利率調低勢必會有影響。

但另一方面看，林鑫川認為，此次影響衝擊應不會大過金融海嘯，因銀行體系相對當時健全，這十多年來銀行有系統化管理流動資金，與當時金融海嘯雷曼兄弟倒閉牽涉許多銀行相互流動資金問題不同。

也因新冠肺炎疫情影響，星展銀調整上半年業務衝刺方向，林鑫川指出，第一、優先重視財富管理業務，去年星展銀提出槓鈴投資策略，成長型搭配收益型，在利率走低下，財富管理客戶勢必要思考怎麼調整投資方向。

第二、信用卡業務衝刺，實體消費雖受影響，但會透過電商通路補上，也可以提供給電商客戶相關企業金融融資服務。

第三、提供優質客戶緩衝空間，建議優質客戶調整數位化準備，星展銀有相當多解決方案，過去一直提供企業客戶相關意見，這是優質客戶很好的調整期。而星展銀對旅遊相關產業曝險並不高，但勢必會提供給遇到困難的優質客戶調整空間。

林鑫川表示，新冠肺炎疫情催動，希望客戶可以透過數位化方式與銀行往來。星展銀持續推動數位金融服務，包含2019年底上線的「星展i客服2.0」，更支援信用卡繳款、開卡、掛失、繳貸款、轉帳、開立定存、換匯等13項金融服務。

第四、交易室業務也可望衝刺，因為市場有波動就有套利空間，林鑫川表示，水清則無魚，現在剛好是好機會。

對星展銀業務發展來說，林鑫川樂觀表示「OK的，免擔心拉」，他更以電影《陽光普照》為例，最後還是走出去陽光普照，他認為，凡事都有兩面，有風險但仍然可以找到一個方式完成風險。