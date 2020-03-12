公銀紓困貸款多低於1.9% 額度50~100萬元不等

財政部國庫署今（12）日表示，面對疫情對我國各方面的衝擊，財政部督請公股銀行研議對企業、個人戶提供相關協助措施。其中企業戶部分共有三項貸款措施，個人戶則提供貸款寬緩措施、信用卡緩繳方案及個人貸款專案等。

國庫署說，嚴重特殊傳染性肺炎疫情蔓延，部分產業受衝擊出現無薪假及裁員風潮，公股銀行積極配合政策推動相關紓困措施，鎖定中小與微型企業，以低利、拉長天期、線上申辦、快速撥款為四大要素因應辦理；針對個人戶亦提供信貸、信用卡紓困方案，以幫助受疫情衝擊的企業、個人度過難關。

針對企業戶共提供三項貸款，一、配合辦理政策性貸款，公股銀行對交通運輸、旅遊住宿及餐飲等觀光相關產業，均依經濟部「流通服務業及餐飲業優惠貸款要點」及交通部「振興觀光旅館業及旅館業融資信用保證要點」等相關規定，持續配合政策辦理相關貸款。

二、以自有資金提供專案貸款，公股銀行亦對受本次疫情衝擊相關產業，以自有資金推出防疫專案融資，並搭配財團法人中小企業信用保證基金相關專案，個案貸款規模固定50萬元或100萬元不等，利率也多低於1.9%。

細數各家提供的額度，土銀、彰銀及輸銀均沒設定額度，台銀則為50億元、兆豐銀、一銀及合庫銀100億元、華銀40至50億元。

三、既有貸款寬緩措施，除依據「經濟部協助企業辦理銀行債權債務協商作業要點」，協助營運困難客戶外，公股銀行亦就受疫情影響致營收衰退者，提供暫緩繳納本金或展延借款期限等協助措施。

至於個人部分，國庫署表示，對因疫情影響日常生活而有還款困難之個人，公股銀行提供既有貸款寬緩措施、信用卡緩繳方案及個人貸款專案等，並以通訊方式提供簡便申請方式，有需要之個人可向公股銀行申請暫緩繳納借款本金、展延借款期限、減免計收信用卡違約金及循環利息等費用。

國庫署強調，各中央目的事業主管機關依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第9條第3項授權訂定紓困配套措施或機制後，本部將督請公股銀行依相關金融法規及授信5P原則，配合政策評估辦理。