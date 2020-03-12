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新一代ATM螢幕變大 類手機操作交易中可查餘額

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
新一代ATM類手機操作，18寸大螢幕，便利功能優化使用體驗。圖/中信銀提供
新一代ATM類手機操作，18寸大螢幕，便利功能優化使用體驗。圖/中信銀提供

數位金融浪潮來襲，不只網銀升級，ATM也要升等，積極布點ATM的中信銀行，近期推出新一代版本，擁有升級觸碰螢幕、即時查詢餘額及熱門優惠券等功能，且類手機操作的ATM。

中信銀表示，目前新一代ATM於台北市南港區的中國信託金融園區供內部員工試用，預計今（2020）年5月先於南港中信金融園區開放一般民眾使用，待評估後可望於明（2021）年起逐步更換新機。

中信銀表示，新一代ATM主打19吋直立式多點觸碰螢幕，可如操作手機般滑動點選，貼近民眾使用習慣，亦較舊款15吋螢幕大，並設計貼心的操作流程，交易中可即時查詢餘額，客戶輸入交易金額同時查詢帳戶，避免餘額不足，每筆交易還可直接於首頁獲得集點秘技、選取熱門優惠券，增加交易樂趣又不占據交易時間 。

中信銀表示，新一代ATM由中信銀行ATM經營團隊與客戶體驗設計團隊結合廠商大予創意及國眾電腦共同研發，大予創意經手國內外逾300個設計專案，為中信銀行新一代ATM打造操作介面及優化流程；國眾電腦代理日本ATM供應大廠設備，提供資通訊服務，負責新一代ATM軟硬體。

中信銀行舉辦數十場面對面的使用者訪談與易用性測試，針對不同年齡層及ATM使用習慣的客戶歸納重要使用痛點，如不熟悉操作流程而發生中斷、重複輸入、無法調整錯誤的情況，或不清楚ATM集點規則及贈品內容等，中信銀行重新設計整體流程、提升交易效率，並於頁面顯示ATM點數和集點任務，讓客戶使用體驗更為流暢。

中信銀行 ATM

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