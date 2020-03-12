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富蘭克林Q2投資建議 採取「SAFE」四字訣

經濟日報 / 記者蔡靜紋／即時報導

國際情勢紛亂，眼見新冠肺炎疫情持續擴散，富蘭克林證券投顧端出第2季投資建議，建議投資人採取「SAFE」四字訣，包括看好低波動及低相關性的債券型基金，並彈性配置美國優質股票、新興市場股票型基金。

富蘭克林證券投顧表示，新冠肺炎疫情對全球經濟和市場衝擊比初期看來更加嚴峻和長久，3至4月將是疫情發展及對經濟活動影響程度的關鍵期，而國際原油價格戰開打更加劇市場不安。建議提高防禦配置，已進場者以靜制動，空手者可透過提高定期定額扣款金額或增加扣款次數方式逢低累積單位數。

富蘭克林證券投顧提出的第2季投資策略，環繞在「SAFE」四字，S是指要布局Special特別防疫的低波動及低相關性的防禦型債券基金。

富蘭克林坦伯頓全球債券基金經理人麥可．哈森泰博認為，考量全球風險正在惡化，投資組合應建構成不受過貴資產修正的影響。現階段採取防禦策略，包括增加現金及日本短期票券等流動資產、提高日圓與瑞士法郎等防禦貨幣，並精選全球當地國家公債搭配匯率避險，直取當地公債的收益機會。

A是指精選美國優質成長股，分批加碼或定期定額介入。富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭．包爾認為，現在要跳脫短線、短暫的市場狀況或政治風險，聚焦在企業的長期競爭地位及成長潛力。

現階段持續看好包括人工智慧和機器學習，雲端運算，網路安全，數位支付和金融科技，以及互聯世界成長等領域的投資機會。

F是Flexible彈性配置新興市場及美國平衡型基金，以兼顧收益及風險控管。富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾看好科技產業將扮演驅動新興市場成長的重要動能，過去許多新興國家企業運用創新與科技來達到蛙跳式成長並革新傳統的營運模式，這次新冠肺炎疫情可能長期改變社會行為而受惠的產業就是科技產業，預期企業與消費者將更加著重於網路科技的應用，例如電子商務、線上學習等。

E是Emerging新興市場，富蘭克林證券投顧建議網羅新興國家降息行情，搭配匯率避險策略降波動。富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博指出，新興國家當地公債仍有許多投資機會可尋，主要因為通膨普遍溫和情境，多數央行仍有空間可以維持寬鬆貨幣政策或甚至再繼續降息，此有利於當地公債機會。

儘管降息可能不利於匯價表現，但可藉由貨幣避險爭取債券收益空間。且若名目利率高於通膨率，或如墨西哥、巴西、印尼等之實質利率仍遠高於工業國家水準，即具相對投資吸引力。整體新興國家經濟成長動能高於工業國，有改革題材和實質利率高的部份債匯市中長線表現仍可期待。

新興市場 疫情 公債

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