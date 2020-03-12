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疫情蔓延台股恐跌破萬點？投顧：不至於

聯合報 / 記者戴瑞瑤黃有容／即時報導
道瓊昨重挫1464點，連帶台股今終場跌471點、跌幅4.33%，指數近萬點大關。報系資料照
道瓊昨重挫1464點，連帶台股今終場跌471點、跌幅4.33%，指數近萬點大關。報系資料照

道瓊昨重挫1464點，宣告美股步入熊市，11年多頭畫下句點，連帶台股今盤中一度崩跌逾530點，終場跌471點、跌幅4.33%，指數近萬點大關。投顧指出，目前台股可說是「落底」，主要還是來自於市場恐慌情緒，但台灣疫情控制穩定，各國政府也開始採取動作，台股不至於跌至萬點之下。

台新投顧副總黃文清表示，疫情發展到美國，美國病例增加導致美股重挫，台股因此今也下跌逾400點，台股至今已可以說是「落底到低檔區」，從最高點12197點到今天10422點，已經跌了近1800點，跌幅將近15%，「是因過度恐慌，盤勢在短期間內快速落底。」

華南投顧董事長儲祥生指出，新冠肺炎疫情在歐美蔓延，不確定因素高，且影響層面大，諸國都在猶豫是否要「封城」、停止大型活動。若是活動都暫停，消費需求、景氣將大幅下降，勢必影響GDP，這也對市場帶來非常濃烈的恐慌情緒。美國聯準會降息救市，真正的根源在於經濟的不景氣，無人旅遊、航空減班、商場沒人敢去，當經濟活動都面臨取消，這才是最麻煩、最令人擔心的事情。

台股會不會跌至萬點以下？黃文清說：「這不至於。」台股已經跌很深，且台灣疫情控制很穩定，美股從最高點跌到現在已跌兩成，現在美國政府與歐洲已開始採取動作，中國疫情已趨緩，相信不久後股市會慢慢開始走穩回檔。

儲祥生也表示「不需這麼悲觀」，他認為，這段時間外資已經賣超台股2000多億元，不到三個月就把去年買超吐光，台股勢必會有一定規模的低谷，但是各國央行不會見死不救。

台股 疫情

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