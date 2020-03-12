鈔票成防疫破口？央行：整鈔隔離一個月、高溫殺菌免驚

新台幣鈔券恐成新冠病毒傳播瘟床？對於財委會多名立委表達「新台幣鈔票很髒、可能帶菌」的意見，中央銀行發行局局長施遵驊今（12）日不斷強調，新台幣鈔券回籠後會經過一連串的流程，重新回到消費者手上至少一個月，不會成為病毒傳播的防疫破口。

施遵驊表示，民眾把鈔票存到商業銀行，再回存到台灣銀行，稱為鈔券回籠，台銀會在金庫裡放置超過14天，接著送到北中南三地整理，據統計，收回來的鈔券有四成會銷毀，另外還能使用的六成，才會繼續到市面上流通。

至於新台幣鈔票回籠的流程，施遵驊強調，鈔券從各銀行送回台銀後，會待在金庫裡至少14天，等於是這些鈔票已經「居家隔離」14天。從台銀金庫裡出來後，會後送到台銀位於台北、台中、高雄三地的整鈔中心，由專業檢券員進行整理，還能用的鈔券就會透過整鈔機，每一千張整成一疊，並用150度的高溫包裝起來，具有殺菌效果。

包裝好的紙鈔會再送到各銀行，透過臨櫃或ATM回到民眾手中，整個流程下來至少需費時一個月。

施遵驊表示，鈔票在市場上流通後會有不同程度的髒污或毀損，每張鈔券平均2.5年就會銷毀。

立委蔡碧如表示，央行統計每一張新的紙鈔開始運行到銷毀，平均要周轉22次，紙鈔是最大感染源之一，統計顯示一美元能攜帶超過3,000種細菌。央行對於金融機構回流的紙鈔，有消毒的SOP嗎？

「不要把鈔券污名化」，施遵驊表示，比起擔心鈔票充滿細菌，還不如把手好好洗乾淨，因為乾乾淨淨的鈔票一到民眾手中就可能沾染細菌，而且不只鈔票，所有物品都可能帶著細菌，所以把手洗乾淨才是防疫的根本。

施遵驊還說，「根據調查，冠狀病毒在紙張上只能停留五天」，這些鈔票歷經一個月，不會再有存在病毒的威脅，即使紙鈔乾淨，但只要民眾的手沾有病毒，一摸紙鈔就變成帶菌，且不是只有鈔券會傳染，任何物品，甚至人員間的交談都會造成病毒傳播。