吳一揆：中信金預估央行下周擬降息1碼
中信金控今（12）日下午舉行線上法說會，中信金總經理吳一揆表示，公司內部看法為，中央銀行19日理監事會議，可能宣布降息1碼（0.25個百分點）。
吳一揆表示，美國聯準會美東時間3月3日無預警降息2碼，高盛、花旗等外資機構認為聯準會3月18日、4月29日的會議，都還會再各自降息1碼，今年全年會降4碼。
由於美國降息幅度很大，中信金控預估，台灣的央行也會一改過往，調息幅度多為半碼的作法，於下周四宣布降息1碼。
中信金控資深副總邱雅玲表示，中國信託銀行的升息資產約新台幣4兆元，外幣每降息1碼，對中信銀的利差衝擊大約1個基本點（0.01個百分點），以完整12個月計算，約新台幣4億元。
中央銀行每降息半碼，對中信銀的利差衝擊為2個基本點，也就是新台幣8億元。
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