植樹節外銀首創綠色存款 存1萬美元幫你種棵樹

今（12）日是國父逝世紀念日也是植樹節，外商銀行響應植樹節，推出市場首創綠色存款，開美元活存帳戶存1萬美元，銀行為客戶在北海岸種下一棵樹苗，目標是在5月底前種下1,000棵樹。

星展銀行（台灣）於植樹節當日首創市場推出「星展豐森美元活存」，即日起至5月29日止，於活動期間開立「星展豐森美元活存」，並以新資金存入美元1萬元（含）以上，即可享六個月美元活存利率0.66%。每開立一個「星展豐森美元活存」，星展（台灣）與慈心有機農業發展基金會，即會在北海岸中角沙珠灣為客戶種下一株樹苗，目標種植1,000棵樹，與客戶齊心守護台灣海岸線。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川指出，為進一步了解客戶需求，針對綠色存款的概念，對近15,000位一般消費者進行問卷調查。

結果顯示，高達81.5%的受訪者願意支持綠色存款，且有78.2%的受訪者願意投入等值新台幣30~50萬元的資金響應，16.3%的受訪者願意投入50~100萬元。

在所支持的永續行動中，54%的受訪者選擇「植樹」，高於「參與環保活動」（ 31.6%）及「捐助環保／永續團體」（14.4%）；植樹地點部分，大多數受訪者（75.6%）則希望直接將樹苗種在台灣，回饋在地。

因此，星展推出市場首創的綠色存款，讓客戶在存款時，也能有機會參與永續，對環境做出貢獻，前100名成功開戶的客戶，還可親自參與植樹活動，以實際行動為永續貢獻心力。