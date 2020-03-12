快訊

我增歐洲境外移入新冠肺炎確診 曾旅遊愛爾蘭、比利時

第二批武漢專機台商280陰性 還有81人檢體結果未出爐

植樹節外銀首創綠色存款 存1萬美元幫你種棵樹

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

今（12）日是國父逝世紀念日也是植樹節，外商銀行響應植樹節，推出市場首創綠色存款，開美元活存帳戶存1萬美元，銀行為客戶在北海岸種下一棵樹苗，目標是在5月底前種下1,000棵樹。

星展銀行（台灣）於植樹節當日首創市場推出「星展豐森美元活存」，即日起至5月29日止，於活動期間開立「星展豐森美元活存」，並以新資金存入美元1萬元（含）以上，即可享六個月美元活存利率0.66%。每開立一個「星展豐森美元活存」，星展（台灣）與慈心有機農業發展基金會，即會在北海岸中角沙珠灣為客戶種下一株樹苗，目標種植1,000棵樹，與客戶齊心守護台灣海岸線。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川指出，為進一步了解客戶需求，針對綠色存款的概念，對近15,000位一般消費者進行問卷調查。

結果顯示，高達81.5%的受訪者願意支持綠色存款，且有78.2%的受訪者願意投入等值新台幣30~50萬元的資金響應，16.3%的受訪者願意投入50~100萬元。

在所支持的永續行動中，54%的受訪者選擇「植樹」，高於「參與環保活動」（ 31.6%）及「捐助環保／永續團體」（14.4%）；植樹地點部分，大多數受訪者（75.6%）則希望直接將樹苗種在台灣，回饋在地。

因此，星展推出市場首創的綠色存款，讓客戶在存款時，也能有機會參與永續，對環境做出貢獻，前100名成功開戶的客戶，還可親自參與植樹活動，以實際行動為永續貢獻心力。

星展銀行 環保

延伸閱讀

響應植樹節 大埤國中全校師生種下10樹苗

今天植樹節 梨山、獅頭山和八卦山風景區植樹贈樹苗

植樹節捐發票送樹苗 南投林管處上午送出1萬3200株

維持植樹節優良傳統 嘉南療養院種樹20多年綠蔭成林

相關新聞

鈔票成防疫破口？央行：整鈔隔離一個月、高溫殺菌免驚

新台幣鈔券恐成新冠病毒傳播瘟床？對於財委會多名立委表達「新台幣鈔票很髒、可能帶菌」的意見，中央銀行發行局局長施遵驊今（1...

《「我是有錢人」迷思584》網路行銷人人想，真正專家有幾人？

在筆者上上一篇專欄—《「我是有錢人」迷思582／新冠肺炎疫情終會過去 你必須思考的未來7大工作與投資重點中，筆者曾在「重點四」中，就建議想要開店的民眾，最好能朝「非實體通路」的方向思考。

鈔票要不要隔離消毒以防疫 央行：勤洗手比較實際

新冠肺炎疫情肆虐，多國不僅要求來自疫區的旅客需隔離檢疫，連鈔票也要隔離， 不少立委關心我國鈔票或硬幣有無隔離消毒、加強防...

紓困貸款補貼 金管會下周召集銀行開會

新冠肺炎疫情衝擊各企業，政府提出600億紓困方案，其中部分預算作為貸款利息補貼。金管會主委顧立雄今表示，各部會的紓困細節...

我跟進美降息？ 楊金龍：認同預防性措施

新冠肺炎疫情延燒全球，美國聯準會（Fed）已經啟動降息2碼（0.5個百分點），我國央行將於3月19日召開第一季理監事會議，今天多位立委追問央行下周是否跟進降息？立委曾銘宗甚至說：「我嚴正要求央行採取預防性措施。」總裁楊金龍今天表示，利率調整考慮層面主要是金融穩定，以及對內對外幣值的穩定，他認同各國央行採取的預防性措施，這也是我央行的考量。

楊金龍示警 我可能列匯率操縱觀察名單

美國財政部每年4月和10月會公布主要貿易夥伴外匯政策報告，今年4月又會公布最新報告，中央銀行總裁楊金龍今天上午表示，若美國沒有改變匯率操縱國的認定標準，我國這次可能會被列入觀察名單。

國際金價飆漲 總統就職紀念金幣恐飆破5萬元

中央銀行已經啟動「中華民國第15任總統副總統就職紀念幣」鑄造工作，不過因國際金價上漲，中央銀行發行局局長施遵驊今天坦言，...

新台幣開盤貶值5.5分 為30.15元

新台幣今（12）日早盤以30.150元兌1美元，貶值5.5分開出。

央行趕熱錢 台幣爆量貶

熱錢賣股大撤出，昨（11）日估匯出近8億美元，匯市帶量貶值，新台幣匯率終場貶值5.9分，收在30.095元，總成交量為19.33億美元。對於外資午後突然湧現匯出潮，銀行主管推測，可能與央行驅趕熱錢有關。

中信銀新利器 滑ATM領錢

中國信託商業銀行昨（11）日表示，將推出新一代的ATM，擁有升級觸碰螢幕、即時查詢餘額及熱門優惠券等功能，目前於台北市南港區的中國信託金融園區供內部員工試用，預計今（2020）年5月先於南港中信金融園區開放一般民眾使用，待評估後可望於明（2021）年起逐步更換新機。

顧立雄首表態 保德信買主 排除私募基金

在台耕耘30年的保德信人壽，規劃在今年底出售台灣子公司，金管會主委顧立雄昨（11）日在立法院財委會首度明白表態，不僅保險，只要是台灣金融機構，都不歡迎私募基金買家。

降息機率升 債市多頭奮起

中央銀行降息機率升溫，公債市場多頭號角高鳴，各期債券價格大漲、殖利率紛紛下挫。其中，10年期主流公債殖利率昨（11）日下跌2.12個基本點，收在0.44%，為收盤歷史最低水準，5年期公債下跌2個基本點，收0.4%，為盤中與收盤最低紀錄。

熱門新聞

網購口罩刷這張卡免付運費 回饋32%超猛

傳我新冠肺炎案47為協力廠員工 台積電澄清

行政院：振興抵用券擬綁國旅 發800元可用在4類消費

央行趕熱錢 台幣爆量貶

無薪假企業 一周增一倍

AirPods傳砍單 台系鏈有壓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。