國泰金首開先例 鼓勵員工跨界給「學習假」

網路吃到飽，已不再稀奇！國泰金今（12）日宣布「學習吃到飽」今年起正式走入國泰人生活，不僅24小時享受指尖學習，任君挑選，且只要上完課，公司還給「學習假」！

國泰金總經理李長庚表示，學習不再是單向餵養，更應該打破框架，因為在數位時代的速度、改變、跨界、翻轉下，員工發展有太多可能性，企業能做的就是搭好平台、備好資源，讓人才發揮高度整合、高度應用力，往前加速。

國泰金控今年主打「讓國泰成為你的「車庫（創新基地）」果然有牛肉，近三年年均6億成本投入教育訓練，今年再度加碼，與新創業者「Hahow好學校」推出的全新產品服務「Hahow for Business」合作，讓國泰人「學習吃到飽」且另外享受「學習假」。

國泰金表示，在因應外部趨勢以及透過內部調查發現，知識技能五年一大汰換，而跨界協作更讓跨領域多元學習需求無所不在，在透過200名同仁實際使用與回饋發現，在開放選課環境下，全職系同仁約25%不約而同選修程式語言課程，期待為工作導入數據分析與跨界合作能力，同時也了解到不限時空學習體驗、多元/跨界課程、學習反饋（學習不孤單）以及學習推介（依學員學習興趣推介課程）等機制，更可加速學習效率與加深應用程度。

今年起國泰與Hahow for Business企業線上課程合作，課程有職場通識課、百萬YouTuber剪輯術、搞懂數據瘋行銷、Python資料分析…等多元且跨界，客製化輕量級課程，每堂課平均時長為 1~2小時，每章節控制在10分鐘內，同仁只要連上網路，隨時隨處都可以學習吃到飽。

同時鼓勵同仁自己訂定學習計畫、自己掌握學習進度，進行多元自主學習。為了豐富課程內容並增加學習新鮮感，國泰金每季還推出新課程，更開放同仁「許願」（建議課程），且當同仁完成指定堂數，即能申請一天的「學習假」同仁可以用自己喜愛的方式深化學習。