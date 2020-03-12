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鈔票要不要隔離消毒以防疫 央行：勤洗手比較實際

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
新冠肺炎疫情肆虐，多國不僅要求來自疫區的旅客需隔離檢疫，連鈔票也要隔離， 不少立委關心我國鈔票或硬幣有無隔離消毒、加強防疫。本報資料照片
新冠肺炎疫情肆虐，多國不僅要求來自疫區的旅客需隔離檢疫，連鈔票也要隔離， 不少立委關心我國鈔票或硬幣有無隔離消毒、加強防疫。本報資料照片

新冠肺炎疫情肆虐，多國不僅要求來自疫區的旅客需隔離檢疫，連鈔票也要隔離， 不少立委關心我國鈔票或硬幣有無隔離消毒、加強防疫。央行總裁楊金龍表示，舊鈔收回銷毀率約40％，整鈔後會隔離一個月後再推出。央行發行局局長施遵驊表示，央行只能處理回籠券，市場流通鈔券和硬幣很多，要防疫「勤洗手不要摸臉」比較實際。

立法院財政委員會今天邀請邀請中央銀行楊總裁金龍率所屬單位主管暨財金資訊股份有限公司董事長列席業務報告，並備質詢。

全球新冠肺炎疫情持續延燒，公共衛生專家認為新冠病毒是經由飛沫和無生命體的媒介傳染，例如紙鈔或金屬表面；因此各國近日針對紙鈔開始實施各種防疫措施，例如法國的羅浮宮不接受遊客現金支付，伊朗政府也呼籲國人避免使用現金，美國聯準會(Fed)要求來自亞洲的貨幣，要隔離7到10天後再進行交易。

立委蔡碧如質詢時表示，鈔票很髒，紙鈔印出要周轉22次，詢問央行處理鈔券的標準作業程序（sop）是什麼。立委曾銘宗也問央行，回收的鈔票、硬幣要不要隔離一段時間再上市？立委郭國文指出，為了防疫，部分國家針對來自疫區的鈔券都有隔離，我國除了日常例行回籠券的處理，是否應有相關作法以未雨綢繆。

施遵驊表示，根據德國研究，病毒在鈔票上大概可停留5天，央行日常是委託台灣銀行每天進行鈔券的回收與整理，回收以後，品質不好的會銷毀，銷毀率約40％，整理後再回到市場已經一個月了。央行處理的是回籠券，市面上還有大量流通的鈔券和硬幣，尤其硬幣面額小很難要求民眾回存，在外流通超過158億枚。鈔票流通過程中換過好幾手，建議民眾多洗手不要摸臉才能最好防疫。

立委林楚茵表示，很多民眾擔心鈔票及硬幣上會有病毒，可以怎麼做，要求央行清楚對外宣導。楊金龍表示，未來會在網站上宣導，在疫情下如何放心使用鈔券。

央行 疫情

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