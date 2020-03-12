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元大金控招募 30名MA歷年最多

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
招募MA ，元大金控廣邀人才加入。圖／元大金控提供
招募MA ，元大金控廣邀人才加入。圖／元大金控提供

因應金融科技與國際化發展趨勢，元大金控（2885）廣招人才加入，今（2020）年儲備幹部（MA）計畫預定招募六大類職務，包括：投資銀行、法人金融、國際營運、經營管理、數位金融、金融交易共30位MA，為歷年來徵才人數最多，其中，國際營運類特別從經營管理類獨立出來招募，顯見元大金控重視國際人才的培養，已有多位MA派駐海外。

2019年元大金控同時入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成份股兩項殊榮，在「綜合性金融服務」產業類別中，是台灣唯一獲選的金融業，排名全球前10強，名列全球標竿企業。

為拓展海外業務，培養國際級人才，元大金控積極尋找具有市場及財經敏感度、擅長邏輯思考、解決問題並有良好溝通協調及學習能力的新血，透過培訓讓不同職務的MA擁有獨立作業的能力，彼此也能合作創造更大效益，例如證券投資銀行MA及銀行法人金融MA將攜手服務海內外企業客戶；國際營運MA及經營管理MA透過營運策略分析與集團資源整合，並肩拓展海內外業務。

元大金控為MA提供2年半紮實的培訓課程，引導學子有效銜接職場領域。前半年以密集的課程、輪調實習、專案任務等多元訓練，讓MA立即掌握集團核心業務重點，邀請旗下證券、銀行、人壽、期貨、投信等公司總經理，為MA分析市場競爭態勢及營運策略，建構企業營運決策思維及國際視野；安排高階資深主管授課，熟識集團資源及人脈、累積實戰經驗；結訓後回原單位進行2年實務訓練，透過管理課程及專案任務歷練，厚植金融專業實力。

歡迎具有強烈企圖心，能面對高度壓力，期許自己未來能成為具國際移動力且能擔任金融業領導者的青年朋友們，加入元大金控2020年儲備幹部計畫，立足台灣，躋身國際金融舞臺。元大金控儲備幹部計畫網址為https://hr.yuanta.com/MA/index.html，詳細刊載儲備幹部職務介紹、應徵資格與方式、企業說明會時間地點、培訓計畫特色、學長姐經驗分享等訊息。

元大金控 金融業 投資銀行

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