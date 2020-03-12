央行趕熱錢 台幣爆量貶

經濟日報 / 記者陳美君╱台北報導
圖表／經濟日報提供
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熱錢賣股大撤出，昨（11）日估匯出近8億美元，匯市帶量貶值，新台幣匯率終場貶值5.9分，收在30.095元，總成交量為19.33億美元。對於外資午後突然湧現匯出潮，銀行主管推測，可能與央行驅趕熱錢有關。

央行總裁楊金龍今（12）日將赴立法院報告，市場關注，楊金龍是否會釋出明確的降息訊號，以抑制熱錢流入。央行在提前出爐的書面報告裡指出，「為維持外匯市場秩序，適時進場雙向調節。上年上半年央行為提供流動性而小幅賣匯，下半年則因外資集中且鉅額匯入，央行進場買匯，全年淨買匯55億美元。」

央行罕見對匯市調節金額開誠布公，被市場視為「展現守護新台幣匯率決心」，並藉此警告熱錢切勿輕易挑戰央行外匯政策、放肆炒匯。

匯銀主管指出，新台幣匯率昨日開高走低、戲劇性地由升翻貶，成交量還擴大至近20億美元，關鍵在於午後蜂擁匯出的外資。

回顧昨日匯市，新台幣匯率在下午2時前均為升值，2時後翻貶，且貶值金額逐漸擴大。匯銀主管指出：「外資午後湧現匯出潮，美元需求還滿多的，所以新台幣匯率貶勢加重」。

匯銀主管說，外資昨日賣股逾200億元，連四日賣超台股超過1,100億元規模，但新台幣匯率不貶反升，很可能會讓央行採取行動，對賣股後沒撤出的外資「下逐客令」。

對於央行今日業務報告，匯銀主管認為，美國聯準會降息2碼後，下周仍有持續調降利率的機會，若台灣利率按兵不動，利差因素將導致資金流入台灣、新台幣匯率強升，外界關注楊金龍今日赴立院報告時，是否會進一步釋出降息訊號。

新冠肺炎疫情持續在全球擴散，美國聯準會緊急降息後引起主要央行跟進降息潮，英國央行昨日無預警大幅降息2碼至0.25%；冰島央行昨日也調降基準利率0.5個百分點至2.25%，為歷史新低。

台幣匯率 央行 新台幣

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