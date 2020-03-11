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劉先覺要接安泰銀總經理 一獨董沒投贊成票

經濟日報 / 記者夏淑賢／即時報導

安泰銀行（2849）董事會討論總經理人事案，結果獨立董事張偉婷認為，「所得資訊不足據以判斷是否能為本案投下贊成或反對票，故表達保留意見」。

不過，安泰銀發言人、副總經理張人偉指出，雖然獨董對總經理人事案有不同意見，但是依規除了必須對外公告外，董事會決議通過該人事案即成立，後續就待金管會審核確定生效日，該名獨董的保留意見，不影響劉先覺擔任安泰銀新總座。

安泰銀高層人事近兩個多月異動頻仍，先是原任財務長兼發言人的徐世偉離開，今年元旦起生效，相隔不到兩個半月，總經理俞宇琦也請辭，外界關注是否安泰銀大股東私募基金隆力集團尋求出場不順，導致高層人事變動。對此安泰銀強調，兩人均是生涯規劃因素選擇離開。

安泰銀並在晚間發布新聞稿，說明總經理人事案。安泰銀表示，新任總經理劉先覺擁有美國匹茲堡大學數學碩士、密西根大學統計碩士的雙碩士學位，並擁有美國精算學會正精算師、麻省理工學院金融科技證照，過去曾任職於美國保德信人壽精算師，歐洲AEGON保險集團執行委員會委員，台灣全球人壽總經理、董事長，中外合資的中國海康保險公司稽核委員會主席，中國興全基金管理公司董事等職，實務經驗豐富。

安泰銀表示，劉先覺在全球人壽總經理、董事長任內，完成了包括美國家庭人壽、全美人壽、安盛國衛人壽的併購，以及於2013年標得台灣金融史上最大的政府招標賠付國華人壽案。他並領導全球人壽打造專業保險業務團隊，研發創新的投資型保險產品，率先開拓銀行保險新通路，提出以退休規劃為主軸的財富管理策略，帶領全球人壽高速成長，自2013年標下當時虧損的國華人壽之後，迅即轉虧為盈，連續數年皆獲利數十億元。

安泰銀表示，劉先覺並於兩年前在國立政治大學金融科技產學聯絡中心擔任執行長任內，積極協助台灣的銀行業者研擬人工智慧策略，參與open banking專案，推動數位轉型。具備豐富的國際觀，完整的金融經驗，以及先進的金融科技策略思考。

安泰銀董事長丁予康也透過新聞稿表達對新總經理的支持，丁予康表示，相信未來在新任總經理劉先覺的領導下，必能提升安泰銀行在金融科技、數位轉型、與財富管理方面的能力，打造安泰銀行成為具備良好風險管控、健全營運體質、靈活市場布局與優異獲利能力的全方位銀行。

安泰銀行 保險 金融科技

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