富邦投信：囊括多項基金大獎肯定

日前2019《指標》台灣年度基金大獎及2020年Smart智富月刊台灣基金獎獲獎名單出爐，富邦投信再度連莊，勇奪2019《指標》台灣年度基金大獎七項大獎，而富邦台灣釆吉50基金及富邦標普美國特別股ETF基金則奪得Smart智富月刊台灣基金獎之ETF「國內原型類」與「海外原型類」的殊榮。

富邦投信指出，此次在2019《指標》台灣年度基金大獎中，是二度榮獲ETF實力大獎的投資人教育大獎，顯見富邦投信長期深耕ETF領域的努力，深獲肯定。ETF雖屬被動式投資，但並不像表面上看起來那麼簡單，隨著創新產品的增加而日益複雜。若能讓一般投資人更理解其中的複雜度，會對他們更有助益。為了幫助投資人理解完整的 ETF面貌，包括較不為人所知的問題，且其目的不在於銷售產品或提供服務，富邦投信一直致力於讓投資人能建立正確的報酬預期，以及健康的風險承受度，也期望能夠對於整體ETF市場交易水準的提升有所助益。

此外，在「最佳表現ETF大獎」獎項中有2檔ETF獲獎，包括富邦NASDAQ（00662）、富邦科技（0052），其中富邦NASDAQ已連續第三年獲獎，富邦科技也是連兩年獲獎，表現亮眼無庸置疑。能夠屢屢獲獎，富邦投信認為，除了績效相對突出之外，ETF更重要的是操作上要能夠貼近追蹤的指數，這也是富邦投信持續努力的方向，且富邦投信能夠在多項類別皆獲獎，顯示其紮實的ETF投資研究團隊實力，深獲肯定。至於主動式基金的表現也不遑多讓，在台灣大型股票類及亞洲股債混和類均拿下「最佳基金公司獎」。

另外，2020年「Smart 智富台灣基金獎」就資產規模、受益人數表現等量化數據，並綜合造市積極度、產品對投資人貢獻度等質化條件，選出七檔優質ETF，富邦投信即有兩檔ETF獲獎，包括富邦台50（006208）、富邦美國特別股（00717）皆脫穎而出，尤其富邦美國特別股僅成立兩年多，便已連續兩年獲獎，去年拿下創新類ETF獎項、今年則勇奪海外原型類ETF獎項，主要獲獎原因除了造勢積極外，該ETF為亞洲首檔特別股ETF，能做為投資人低成本、便利投資特別股的工具。

至於富邦台50，由於富邦投信在2019年與合作造市商進行流動性改善，該ETF 2019年交易量成長1300%、受益人數也成長了215%，再加上經理費在台股ETF中相對較低，而獲得評審之青睞，勇奪國內原型類ETF獎項。

富邦投信長期投入ETF產品的開發與推廣，期望商品廣度跟深度兼備，一方面要滿足客戶多面向的需求，另一方面也希望藉由ETF的低成本、交易簡便、資訊透明、風險分散等優勢，為投資人打造全方位的ETF投資平台，並推動資產配置的觀念。