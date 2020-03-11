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安泰銀總座突請辭！前全球人壽董座接任 銀行局要面試

聯合報 / 記者戴瑞瑤／即時報導
安泰銀行總經理突換人。聯合報系資料照片
安泰銀行總經理突換人。聯合報系資料照片

安泰銀行總經理俞宇琦今突傳出請辭消息，董事會且通過前全球人壽董事長劉先覺擔任總經理職務。安泰銀表示，此人事案將待主管機關審查通過後正式生效。但劉先覺並未有銀行業經歷，金管會銀行局表示，目前未收到此人事案，待收到人事案後將進行審核，也會進行面試。

安泰銀表示，俞宇琦是因個人生涯規劃請辭總經理職務。她在安泰銀行服務逾十年，期間曾擔任個金總處長，接任總經理後，積極推動組織優化與機制建立。

劉先覺過去曾任職於美國保德信人壽精算師，後擔任全球人壽總經理、董事長，任內完成美國家庭人壽、全美人壽、安盛國衛人壽的併購，以及於2013年標得台灣金融史上最大的政府招標賠付國華人壽案。2013年也標下當時虧損的國華人壽，迅即轉虧為盈，連續數年皆獲利數十億。

劉先覺擁有美國匹茲堡大學數學碩士，密西根大學統計碩士的雙碩士學位，美國精算學會正精算師，麻省理工學院金融科技証照。安泰銀表示，劉先覺在二年前在國立政治大學金融科技產學聯絡中心擔任執行長任內，積極協助台灣的銀行業者研擬人工智慧策略，參與open banking 專案，推動數位轉型。

安泰銀董事長丁予康表示，相信未來在新任總經理劉先覺的領導下，必能提升安泰銀行在金融科技、數位轉型、與財富管理方面的能力，打造安泰銀行成為具備良好風險管控、健全營運體質、靈活市場布局與優異獲利能力的全方位銀行。

安泰銀行 金融科技 碩士

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