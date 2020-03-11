快訊

川普空喊減稅未公布細節 美股道瓊開盤暴跌770點

網購口罩運費7元 行政院：含兩段運費不扒兩層皮

安泰銀總經理請辭 全球人壽前老董劉先覺接任

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導

安泰銀行(2849)今天舉行董事會，通過延攬劉先覺擔任總經理職務，此一人事案將待主管機關審查通過後正式生效。

安泰銀行表示，原總經理俞宇琦因個人生涯規劃，請辭總經理職務。俞宇琦在安泰銀行服務逾十年，期間於擔任個金總處長任內有效累積財富管理客戶數與管理資產，整體財管手續費收入五年內成長二倍，房、信貸在兼顧業務推動及授信風險下，放款餘額與資產品質均有顯著提升，使個人金融業務逐步成為貢獻安泰銀行整體獲利的另一個重要磐石。

新任總經理劉先覺擁有美國匹茲堡大學數學碩士，密西根大學統計碩士的雙碩士學位，美國精算學會正精算師，麻省理工學院金融科技証照，過去曾任職於美國保德信人壽精算師，歐洲AEGON 保險集團執行委員會委員，台灣全球人壽總經理、董事長，中外合資的中國海康保險公司稽核委員會主席，中國興全基金管理公司董事，並於二年前在國立政治大學金融科技產學聯絡中心擔任執行長任內，積極協助台灣的銀行業者研擬人工智慧策略，參與open banking 專案，推動數位轉型。

劉先覺在全球人壽總經理、董事長任內，完成了包括美國家庭人壽、全美人壽、安盛國衛人壽的併購，以及於2013年標得台灣金融史上最大的政府招標賠付國華人壽案。

安泰銀行董事長丁予康董表示，相信未來在新任總經理劉先覺的領導下，必能提升安泰銀行在金融科技、數位轉型、與財富管理方面的能力，打造安泰銀行成為具備良好風險管控、健全營運體質、靈活市場布局與優異獲利能力的全方位銀行。

安泰銀行 金融科技 碩士

延伸閱讀

前全球人壽董座劉先覺 跳槽安泰銀任總經理

元大壽更新企業網站 有三亮點

全球人壽推全新過渡型六年期儲蓄險 首年四倍死亡保障

三面向…選出速配健康險保單

相關新聞

永豐新世代徵才 儲備幹部百萬年薪

邀集新世代青年打造未來金融，永豐銀行即日起招募儲備幹部與金融創新二大類策略人才，總人數逾80人、創歷年新高；永豐銀行表示...

紓困貸款補貼 金管會下周召集銀行開會

新冠肺炎疫情衝擊各企業，政府提出600億紓困方案，其中部分預算作為貸款利息補貼。金管會主委顧立雄今表示，各部會的紓困細節...

安泰銀總座突請辭！前全球人壽董座接任 銀行局要面試

安泰銀行總經理俞宇琦今突傳出請辭消息，董事會且通過前全球人壽董事長劉先覺擔任總經理職務。安泰銀表示，此人事案將待主管機關...

保德信人壽出售 顧立雄：買家不希望是私募基金

保德信人壽將退出台灣市場，正在市場尋求買主。金管會主委顧立雄今出席立法院財委會上證實，並透露金管會有「大力挽留」，買家若...

顧立雄8字訣防暈 備妥限空令

新冠肺炎疫情擴散，全球鬧股災，尤其是美股暴起暴落，嚇壞所有投資人，金管會主委顧立雄今天上午表示，現在的情況下，他要給投資...

減輕年輕人負擔 土銀推前低後高房貸

擔心還不起貸款，而不敢買房子嗎？土地銀行為協助年輕人築巢圓夢，推出「階段式」還款方式，前低後高的還款方式，減輕年輕人背房貸的壓迫感。

顧立雄首度表態：台灣金融機構不能賣私募基金

在台耕耘30年的保德信人壽，規劃在今年底出售台灣子公司，顧立雄首度表示，金融機構不只保險，都不可以賣私募基金。

彰銀爭奪戰 立委提醒金管會避免重演富邦併北銀案

彰銀今年將改選，經營權之爭再度引關注，立委高嘉瑜今（11）日質詢表示，不希望彰銀改選，重演富邦銀行併台北銀行一樣，金管會...

瑞銀：美若大降息 人民幣前景亮麗、日圓可望升破100

因冠肺炎疫情波及全球，低油價引導通脹預期下行，美國及亞洲央行傾向進一步寬鬆政策，以刺激物價中期達標，瑞銀財富管理投資總監...

6家銀行超收循環利息698萬 顧立雄：民營銀行較多

金管會9日公布去年下半年金檢缺失，發現有6家銀行超收信用卡循環利息。金管會主委顧立雄今在立法院財委會上證實，6家銀行超收...

立委批新冠肺炎險不能賣 顧立雄：從寬不需等待期

銀行可以送新冠肺炎險給財富管理客戶，但是保險局卻不准壽險業取消等待期，監理不同調引發爭議。國民黨立委賴世葆今（11）日上...

開放資料 客戶應有反悔權

台灣金融研訓院發表報告指出，我國發展開放銀行，對於消費者同意開放其銀行資料的方式，應有更明確的規定。建議參考歐盟作法，把消費者每次同意的效期定為三個月；當消費者反悔，第三方服務提供者已經蒐集的資料，應全部刪除。

熱門新聞

央行鬆口 做好降息準備

疫情慘業 孫大千建議公有不動產租金、賦稅減免

郵輪變觀光慘業！ 謝金河：三年難翻身

瑞銀：美若大降息 人民幣前景亮麗、日圓可望升破100

併購觀光標的又一樁 三立買南台灣最大動物園

台積電家庭日必排大怒神 「六福村」賣記憶也賣鬼來電

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。