安泰銀總經理請辭 全球人壽前老董劉先覺接任

安泰銀行(2849)今天舉行董事會，通過延攬劉先覺擔任總經理職務，此一人事案將待主管機關審查通過後正式生效。

安泰銀行表示，原總經理俞宇琦因個人生涯規劃，請辭總經理職務。俞宇琦在安泰銀行服務逾十年，期間於擔任個金總處長任內有效累積財富管理客戶數與管理資產，整體財管手續費收入五年內成長二倍，房、信貸在兼顧業務推動及授信風險下，放款餘額與資產品質均有顯著提升，使個人金融業務逐步成為貢獻安泰銀行整體獲利的另一個重要磐石。

新任總經理劉先覺擁有美國匹茲堡大學數學碩士，密西根大學統計碩士的雙碩士學位，美國精算學會正精算師，麻省理工學院金融科技証照，過去曾任職於美國保德信人壽精算師，歐洲AEGON 保險集團執行委員會委員，台灣全球人壽總經理、董事長，中外合資的中國海康保險公司稽核委員會主席，中國興全基金管理公司董事，並於二年前在國立政治大學金融科技產學聯絡中心擔任執行長任內，積極協助台灣的銀行業者研擬人工智慧策略，參與open banking 專案，推動數位轉型。

劉先覺在全球人壽總經理、董事長任內，完成了包括美國家庭人壽、全美人壽、安盛國衛人壽的併購，以及於2013年標得台灣金融史上最大的政府招標賠付國華人壽案。

安泰銀行董事長丁予康董表示，相信未來在新任總經理劉先覺的領導下，必能提升安泰銀行在金融科技、數位轉型、與財富管理方面的能力，打造安泰銀行成為具備良好風險管控、健全營運體質、靈活市場布局與優異獲利能力的全方位銀行。