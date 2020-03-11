網購口罩刷卡免運費 口罩刷卡享32%回饋

口罩實名制2.0即將於12日上午9時上路，為了力挺政策、展現與民眾共同抗疫的決心，兆豐銀行率先宣布，將為卡友負擔7元口罩運費，民眾只要刷兆豐「e秒刷鈦金卡」網購口罩，總計22元的費用(7天3片，每片5元，加計7元運費)，兆豐將回饋7元刷卡金。

換言之，民眾等於只需支付口罩本身成本15元，相當於一次就能獲得32%回饋，堪稱目前全台網購口罩回饋最高發卡行。有網友笑稱，兆豐「e秒刷鈦金卡」可說是口罩神卡、口罩聯名卡。

此外，考量民眾出門購物意願降低，兆豐加碼針對5大類宅經濟消費，推出超值刷卡優惠，包括海外網購10%回饋、追劇影音平台10%回饋、美食外送平台最高53%回饋、線上量販9%回饋與國內網購通路最高53%回饋，兆豐卡友皆可享超值優惠。現今兆豐再度推出網購口罩、運費兆豐負擔的優惠，在全民防疫時期搶商機。

疫情持續蔓延，為陪伴民眾度過非常時期，兆豐銀行早在1月底便創全台金融業首例，第一時間宣布推出多項防疫措施與優惠，創全台先例，率先宣布針對4大類繳款正常的民眾，全面提供卡費延遲繳款3至6個月服務，包括經確診患者、居家隔離不得外出者、第一線救護醫療人員與因疫情滯留無法回台者，只要致電客服即可申請，而已產生之違約金、循環利息等費用亦可同步減免。