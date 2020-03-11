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一張圖估出8國「病例增長」！網見這疑點：日本不簡單

口罩實名制2.0上路 富邦J卡回饋20%

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
台北富邦銀行力挺卡友，因應口罩實名制2.0上路，3/12起推出「口罩實名制2.0 ，J卡罩你20%」活動，3/18前J卡卡友於衛福部中央健保署網站預購口罩，刷J卡享20%刷卡金回饋(每戶限回饋乙次)。圖／富邦提供
台北富邦銀行力挺卡友，因應口罩實名制2.0上路，3/12起推出「口罩實名制2.0 ，J卡罩你20%」活動，3/18前J卡卡友於衛福部中央健保署網站預購口罩，刷J卡享20%刷卡金回饋(每戶限回饋乙次)。圖／富邦提供

口罩實名制2.0明天上路，台北富邦銀行力挺卡友，明起推出「口罩實名制2.0 ，J卡罩你20%」活動，3月18日前J卡卡友於衛生福利部中央健康保險署網站預購口罩，刷J卡享20%刷卡金回饋，每戶限回饋乙次。

此為北富銀繼全台127家分行加入防疫行列、推出個人信用卡與貸款帳務延繳及企業周轉資金彈性方案三大暖心服務後，再動員銀行資源，全力支持防疫的新舉措，希冀能在非常時期，為台灣多盡一份心力。

北富銀表示，從新冠肺炎疫情爆發以來，營運團隊隨時都在關注疫情的最新發展，除了對內已經做好隨時異地備援的準備，提前佈署以因應疫情動態，對外即時呼應市場需求，以客戶角度出發，為受疫情影響的客戶，提供全方位的解決方案。

富邦J卡甫推出國內最大檔支持宅經濟的優惠活動，包括8大影音平台、3大有線電視享9%、3大外送平台、日韓電商平台、10大連鎖藥局、屈臣氏、康是美最高享5%、全台百貨及4大量販超市最高享3%回饋，引起卡友廣大迴響，加上此波「口罩實名制2.0， J卡罩你20%」活動，全面照顧卡友的需求。

疫情 口罩 台北富邦銀行

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