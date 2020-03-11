元大壽更新企業網站 有三亮點

網路普及率已驅動台灣邁向數位化社會，元大人壽因應數位普及，讓保戶享有更多客製化的精緻服務，耗時一年進行企業網站全面改版，將服務全面數位化。全新企業網站以「純粹本質」、「從心服務」、「永續經營」帶出企業價值，傳達元大人壽推動保障暨長年期商品的用心，針對改版後的用戶體驗測試心得，歸納出三大亮點。

一是新官網重新規劃整體動線，讓服務架構更清晰明瞭，更能輕鬆瀏覽；二是將保險商品知識口語化，讓艱澀難懂的保險詞彙轉化成簡單易懂的圖像式解說，引導客戶自主查詢和了解產品，進而找到符合個人需求的產品並投保；三是新增許多站內搜尋功能，減少用戶尋找時間與提高網站使用效率。

元大人壽保戶網路會員平台數據顯示，自電商平台於2016年9月開台以來，註冊的網路會員數急遽增加，從2016年至2019年的新增人數佔全體會員的71%，光是2016迄2017一年間，網路會員註冊人數成長高達94%，而且逐年上升，尤以網路投保人數成長更為顯著，顯示越來越多民眾選擇透過網路平台認識保險產品與購買保險商品。

元大人壽全新企業網站以「純粹本質」、「從心服務」、「永續經營」帶出企業價值，傳達元大人壽推動保障暨長年期商品的用心，展現專業、同理的保戶服務，並追求品牌的永續發展。全網頁以用戶體驗為主軸，將客戶使用頻率最高之功能整合在明顯易見的位置，讓服務一目瞭然，尤其在上網裝置以手機為首的今日，TWNIC的調查更顯示出有97.9%的受訪者使用手機上網，而桌上型電腦占59.6%、筆記型電腦占51.5%，元大人壽企業網站響應式網頁的設計，更符合保戶各式裝置的需求。

在網站設計上，以元大LOGO為主識別色，輔以北歐風溫暖色系，融入元大人壽核心理念，故事敘述與插圖元素並行，透過圖文並茂的呈現吸引用戶眼球，大量留白的設計也讓整體視覺更舒適，企圖創造出既簡約直觀又具視覺美感的頁面，期望帶給用戶全新之視覺體驗。