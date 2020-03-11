從ＭA做起，他39歲坐上國內前五大金控主管 薪水翻數倍

金控招募儲備幹部（MA）開跑，這些號稱「天之驕子」的金控新血，後續發展空間與升遷速度，外界鮮少比較追蹤。但去年每股獲利居前五大的元大金控（2885），新調升一位MA出身的金控部門主管，是台大財金所畢業、39歲的青年才俊，不僅創下元大金最年輕的部級主管紀錄，他從MA開始進入元大金子公司，一路獲得拔擢提攜的經歷，堪稱元大金給予MA全力培訓與暢通升遷管道的最佳範例。

據了解，這位主管為新任元大金控綜合企劃部協理，他是2009年元大金錄取的第二屆MA，當時他約28歲，進入元大金子公司元大證券八年，就坐上了元大證券的部門主管，比起一般平均15年才有機會擔任部門主管，他只用了一半時間，去年底元大金調整人事，他從元大證券企劃部再提升至元大金控綜合企劃部協理，進入主掌金控八家子公司發展、對外併購、整體經營管理的核心。

元大金人資長張曉耕表示，元大金MA一進來年薪百萬元不是夢，而工作兩、三年後，年收入就可能是第一年的倍數以上，她不能透露這位年輕主管的年收入，但以做到部級主管的水準，比起新進MA年薪有數倍以上是合理的。

元大金招募八屆MA以來，採取精兵制往往有不滿額招募，目前60位MA中，已有六人做到主管職務，其中的三位還是部級的正、副主管，除了這位金控部級主管外，另兩位分別為元大證券（越南）財務長、執行副總經理，也是不到40歲的青年才俊，以及才剛進來兩年半，是2017年錄取的MA，目前為元大人壽的數位金融部副主管。這兩人也同樣是元大金用心栽培MA、唯才適用不問年資的活廣告。