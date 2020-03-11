保德信人壽出售 顧立雄：買家不希望是私募基金

保德信人壽將退出台灣市場，正在市場尋求買主。金管會主委顧立雄今出席立法院財委會上證實，並透露金管會有「大力挽留」，買家若是金控或壽險，符合金管會政策方向，但若是私募基金，會有較多疑慮。

今天立法院財委會上，保德信人壽出售受到立委關注。立委江永昌質詢時詢問顧立雄，市場傳出保德信出走與台灣將實行IFRS 17制度有關。顧立雄否認，他說，金管會有做過評估，保德信是以保障型商品為主的公司，IFRS 17實行對保德信沒有太大影響，出走主因是為全球布局，不只是台灣市場，保德信也要退出韓國市場，打算往新興市場與人口紅利更高的地區發展。

江永昌問：「保德信是評價不錯的公司，金管會為何不慰留？」顧立雄透露：「我們有大力慰留。」並稱讚保德信體質很健全。

保德信旗下業務員皆採雇傭制，目前共有600多位台灣員工。保險局局長施瓊華表示，保險法有規定，保險公司進行股權移轉時，保戶與員工權益不得受損，且買主要有財務能力與長期經營能力，保德信採雇用制，未來買家應該要延續雇傭制來符合勞基法規定。

韓國保德信的買家是私募基金。顧立雄會後受訪表示，買家如果是金控或壽險公司，符合金管會保險整併政策，但如果買家是私募基金，私募基金的持股不透明，看不出實質受益人是誰，就不符合金管會施行的「股東透明行動方案」，對金管會來講會有疑慮。

另市場傳出康健人壽也要出走，顧立雄今嚴正否認說：「沒有，人家(指康健人壽)做得好好的。」