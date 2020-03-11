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網購口罩刷這張卡免付運費 回饋32%超猛

經濟日報 / 記者夏淑賢／即時報導

刷卡網購口罩不僅免去排隊勞身、排隊還沒買到傷心，刷對卡片網購口罩連運費都不必付。口罩實名制2.0即將於12日上午9時上路，為了力挺政策、展現與民眾共同抗疫的決心，兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行率先宣布，將為卡友負擔7元口罩運費，民眾只要刷兆豐網購口罩，以一人7天限購3片、每片5元加計7元運費，總計22元的費用，兆豐銀將回饋持卡人7元刷卡金。

換言之，民眾等於只需支付口罩本身成本15元，相當於一次就能獲得32%回饋，堪稱目前全台網購口罩回饋最高發卡行。

疫情持續蔓延，為陪伴民眾度過非常時期，兆豐銀行早在1月底便創全台金融業首例，第一時間宣布推出多項防疫措施與優惠，首先是創全台先例，率先宣布針對4大類繳款正常的民眾，全面提供卡費延遲繳款3至6個月服務，包括經確診患者、居家隔離不得外出者、第一線救護醫療人員與因疫情滯留無法回台者，只要致電客服即可申請，而已產生之違約金、循環利息等費用亦可同步減免。此舉成功發揮領頭羊功能，後續吸引眾多銀行業紛紛表態跟進。

此外，考量民眾出門購物意願降低，兆豐加碼針對5大類宅經濟消費，推出超值刷卡優惠，包括海外網購10%回饋、追劇影音平台10%回饋、美食外送平台最高53%回饋、線上量販9%回饋與國內網購通路最高53%回饋，兆豐卡友皆可享超值優惠。現今兆豐再度推出網購口罩、運費兆豐負擔的優惠，也再次展現與民眾一同防疫、善盡企業社會責任的心意，關鍵時刻隨時與民眾站在一起，度過非常時期。

兆豐銀行 口罩 網購

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