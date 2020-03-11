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紓困貸款補貼 金管會下周召集銀行開會

聯合報 / 記者戴瑞瑤／即時報導
金管會主委顧立雄。 記者杜建重／攝影
金管會主委顧立雄。 記者杜建重／攝影

新冠肺炎疫情衝擊各企業，政府提出600億紓困方案，其中部分預算作為貸款利息補貼。金管會主委顧立雄今表示，各部會的紓困細節預計本周定案，下周金管會將找各銀行開說明會，針對利息補貼等項目做說明。另立委指出仍有銀行要求貸款企業提授信回存，金管會也將在下周會議上向銀行宣導。

今在立法院財政委員會上，立委憂心疫情衝擊我國中小企業，希望銀行能從貸款面出面協助。顧立雄表示，目前經濟部與交通部等部會提出的紓困方案，當中有貸款利息補貼，再搭配信保機制，銀行就會願意繼續展延舊貸款，就給予新貸款，減輕中小企業負擔，也讓銀行分散風險。

顧立雄表示，紓困方案相關子法預計本周會定案，下周會召開說明會，請銀行一併來開會，包含民營銀行與外銀在台的子行，例如：花旗、星展、渣打等。

依照經濟部目前規畫，有三種利息補貼政策，包含舊貸展延補貼銀行貸款利率1.06%，受災企業每家利息補貼上限為22萬元；營運貸款部分，由政府提供十成信用保證，全額貸款利息補貼6個月，每家上限為5.5萬元；振興貸款則可有八到九成的信用保證，並按中華郵政二年期定期儲金機動利率（1.095%）補貼利息一年，每家利息補貼上限為22萬元。

顧立雄表示，目前全台約有140幾萬家中小企業，但不會每一家都向銀行借錢，經過盤點後，符合中小企業定義且與銀行有往來的企業共20幾家。

此外，上月有企業抱怨向銀行貸款卻被要求回存現金，當時顧立雄表示，回存比率若超過二成就過高，且若是受疫情衝擊申請紓困且有信保的企業，嚴禁銀行要求回存。但今立委指出，仍然有企業反映銀行要求授信回存，顧立雄承諾將在下周會議上向銀行宣導，並請檢查局在金檢時特別留意。

顧立雄 疫情 金管會

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