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一旦新冠確診 富邦人壽5月底前額外多付6,000元慰問金

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

新冠肺炎籠罩，富邦人壽今（11）日宣布推動10大應變措施，其中尤其受關注的是，所有個人險保戶一旦確診，除原來醫療險外，將額外多給付6,000元慰問金。至於第一線防疫人員，醫護人員額外多給5萬元，非醫護的防疫人員也有加給2萬元慰問金。

富邦人壽表示，一場來勢洶洶的新冠肺炎疫情，讓台灣與各國政府紛紛繃緊神經、積極抗疫，富邦人壽善盡企業社會責任，在這關鍵時刻積極呼籲民眾勤洗手、做好自我健康管理，養成平日運動的好習慣提升身體免疫力，同時也藉此機會全面檢視自身保險保障規劃，方能從容因應大型公衛事件所帶來的衝擊與影響。

富邦人壽為向第一線的防疫人員致意，加碼放寬關懷服務措施。即日起至5月底，個人險有效契約保戶經確診感染新冠肺炎住院治療，皆提供慰問金給付，以表達關心之意。

若於執行職務時確診感染新冠肺炎，提供保戶且為醫護人員5萬元慰問金，若保戶雖不是醫護人員但為醫事人員或衛福部、疾管局、各地衛生局（所）之防疫人員，且因負責新冠肺炎疫調、檢驗、管控追蹤等工作而罹患新冠肺炎者給付慰問金2萬元，其餘非屬防疫人員之確診新冠肺炎保戶給付6,000元慰問金。

在疫情籠罩之下，民眾更關心若感染新冠肺炎，能否獲得相關保險理賠？富邦人壽表示，已投保住院醫療險（日額型與實支實付型）的保戶，若感染新冠肺炎住院者，不論新舊險種，皆採「從新從優」原則，依條款約定給付項目辦理理賠，不視為除外責任，保戶擁有完整的醫療保障、安心接受治療。

此外，新冠肺炎療程中若入住負壓隔離病房，將比照加護病房之標準給付，另有購買手術保障之保戶，因治療必要施行插管處置者，比照氣切手術給付手術醫療保險金，提高保戶之保障內容。

肺炎 富邦人壽 醫護人員 新冠肺炎

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