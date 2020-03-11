顧立雄首度表態：台灣金融機構不能賣私募基金

在台耕耘30年的保德信人壽，規劃在今年底出售台灣子公司，顧立雄首度表示，金融機構不只保險，都不可以賣私募基金。

顧立雄表示，因為金融業是特許行業，賣給私募基金也有違「股東持股透明行動方案」規劃，因此「買家是私募基金，我們不會同意」。

立委江永昌今日上午在立院質疑金管會讓優質壽險公司離台，金管會主委顧立雄澄清「有大力慰留」，但主要是保德信全球布局考量，要轉向新興市場與人口紅利多的國家，若它願意合併到我國金控下或與其他壽險合併，「也不見得有違我們鼓勵壽險合併的策略」。

不過針對同集團在韓國的保德信人壽已決定要賣給私募基金，顧立雄首度表示，私募基金要買台灣上市櫃公司，他沒有意見，但金融機構是特許行業，私募基金沒有明確的背後股東，也有違「股東持股透明行動方案」規劃，因此他說：「買家是私募基金，我們不會同意。」

至於保德信人壽未來要賣給什麼對象，江永昌問金管會有沒有設立條件？或像南山人壽當初要求十年不能賞股、600位員工權益等行政配套？

顧立雄表示，保險局會審視買主其永續經營承諾、能力、意願與條件，至於要不要有保持雇佣與十年條件等行政配套，現在還不到討論的時刻。