顧立雄8字訣防暈 備妥限空令

新冠肺炎疫情擴散，全球鬧股災，尤其是美股暴起暴落，嚇壞所有投資人，金管會主委顧立雄今天上午表示，現在的情況下，他要給投資人建議八個字「長線布局，定期定額」；萬一疫情持續延燒重大衝擊股市，在什麼情況下要禁止放空等，金管會也都準備好了。

顧立雄今天上午出席立法院財委會，進行金管會業務概況報告，他表示，因為從新春開盤以來，台股下跌近700點，但同時爆大量後，台股呈現走勢和近期美股走勢不一樣，台股並沒有呈現大漲大跌，甚至跌700點，也沒有回補，台股還在戒慎恐懼的同時，美股甚至創歷史最高點。

顧立雄說，相對於美股雲霄飛車式的暴起暴落，台股短期受到疫情影響，整體是下跌，但呈現的是階梯式的匍匐前進，跌下來一點，又上去一點，在基本面好，殖利率好情況下，台股沒有過度樂觀理由，也沒有過度悲觀理由。

立委曾銘宗問，萬一疫情燒到第三、四季對股市會造成更大衝擊，金管會對於股市有哪些穩定措施？顧立雄表示，包括國安基金和財經首長密切關注，隨時開會討論，金管會也有因應指標，股市現階段從1萬2000點到1萬1000點，「什麼情況下要禁止放空等，我們都有準備好了」，只是看不到有實現（限空令）的情況。

立委賴士葆問，市場關注美股是否已經要走熊市，台股走向熊市機率有多高？顧立雄說，美股雲霄飛車式的漲跌太過刺激，台股不一樣，由於台股殖利率3.9%非常不錯，此時要考慮台股基本面長線布局。

賴士葆問，是要鼓勵危機入市嗎？顧立雄說，短期難料，鼓勵長線擇優布局，定期定額。

立委蔡壁如問，相對於日韓股市大跌二成，台股只有跌一半，是日韓超跌還是台股慢半拍？顧立雄說，我們的投資人比較理性，外資操作有其策略，不能說是把台股當提款機，現在滿手現金的人一大堆，相信他們還是要找地方投資。