彰銀爭奪戰 立委提醒金管會避免重演富邦併北銀案

彰銀今年將改選，經營權之爭再度引關注，立委高嘉瑜今（11）日質詢表示，不希望彰銀改選，重演富邦銀行併台北銀行一樣，金管會要做好把關；金管會主委顧立雄則強調，公股管理機關是財政部，金管會職責是維持市場公平。

高嘉瑜表示，台新金目前可以掌握的彰銀持股，最新資料已到30%，若以財政部可以掌握的35%來看，今年6月彰銀改選董事席次爭奪很危險，如果台新金併彰銀時，金管會態度為何？

顧立雄表示，這不是併購案，之前已經發生了，台新金已擁有彰銀一定股數，現在是即將來臨的董事改選。

高嘉瑜問，像台新金董事吳澄清，也派到彰銀擔任董事，是否違反金金分離？顧立雄表示，吳清澄是自已持股出任彰銀董事，被視為台新金的盟友，這是歷史陳案，既成事實，金管會的立場主要是從監理角度，要求做好利害關係人利益迴避等，金管會是監理機關，不會介入董事席次之爭，但會介入當選人有無違反金金分離等規定。

若台新金若實質過半，是否違反金金分離？顧立雄表示，不論改選結果董事席次，是幾席對對幾席，都須符合產金分離、金金分離規定。

高嘉瑜進一步問，所以目前台新金未違反金金分離？顧立雄表示，現階段都是如此要求；這是從併購案緣起，過往歷史遺留，台新金一定會派董事到彰銀。

高嘉瑜表示，吳澄清代表的其實就是台新金，不希望彰銀改選，重演富邦銀行跟台北銀行一樣，金管會要做好把關；顧立雄表示，公股管理機關是財政部，金管會職責是維持市場公平，高嘉瑜仍強調，金管會要做後盾，及早因應。