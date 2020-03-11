快訊

誰餵美國吃「鴉片」？奧克拉荷馬州的公害訴訟戰

竹女高三生滯留湖北趕上包機返台了！預計可趕上二階面試

信用卡利息超收698萬元 顧立雄：民營銀行比較多

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

金管會金檢發現，又有銀行超收持卡人的信用卡利息，引發立委關注，金管會主委顧立雄今（11）日在立法院答覆立委莊瑞雄質詢時表示，被檢查發現超收的金額有698萬848元。

顧立雄表示，被發現超收的銀行，以民營銀行比較多，檢查發現後已全面性要求銀行改進。

根據金管會最新揭露的去年下半年金融機構檢查缺失，發現部分銀行計收信用卡利息作業有欠妥適。

三大缺失情節，包括第一，對使用信用卡分期付款服務的客戶，分期帳款逾當期繳款截止日仍未全額清償，計收遲延期間利息之起息日，有以早於「繳款截止日」的「信用卡分期款入帳日次日」起息，致超收循環利息者。

舉例來說，分期帳款從1日開始繳，8日為截止日，若8日仍未繳，遲延利息應該從8日開始算，但有銀行卻從2日（入帳日次日）就開始計收。

第二，對信用卡客戶循環利息的計收，其中個位數利息未依契約採四捨五入法，而採無條件進位。

例如循環利息100.3元，應該是收100元，但銀行卻無條件進位收101元。

第三，對入帳日與結帳日期間有跨年度的新增消費款，若客戶當期僅繳納部分款項，而未繳足應付總金額者，有對該新增消費款超收入帳日至前一年底的循環利息者。

例如持卡人刷卡2,000元，入帳日是去年12月20日，銀行結帳日是在今年1月10日，繳款截止日1月20日，持卡人在截止日繳了800元，還有1,200元要計收利息，依規定是針對未繳清的1,200元部分，從去年12月20日起計收。

但有銀行的系統卻是分年度，去年12月20日起到去年底，用2,000元計收利息；今年1月1日起，則用1,200元計收利息。

信用卡 金管會 顧立雄

延伸閱讀

防疫情延燒金管會備妥限空令 顧立雄：準備好了

6家銀行超收循環利息698萬 顧立雄：民營銀行較多

疫情若延燒重擊股市 金管會：已做好禁止放空等準備

因應疫情 金管會異地備援處：聯徵與安定基金辦公室

相關新聞

瑞銀：美若大降息 人民幣前景亮麗、日圓可望升破100

因冠肺炎疫情波及全球，低油價引導通脹預期下行，美國及亞洲央行傾向進一步寬鬆政策，以刺激物價中期達標，瑞銀財富管理投資總監...

永豐新世代徵才 儲備幹部百萬年薪

邀集新世代青年打造未來金融，永豐銀行即日起招募儲備幹部與金融創新二大類策略人才，總人數逾80人、創歷年新高；永豐銀行表示...

6家銀行超收循環利息698萬 顧立雄：民營銀行較多

金管會9日公布去年下半年金檢缺失，發現有6家銀行超收信用卡循環利息。金管會主委顧立雄今在立法院財委會上證實，6家銀行超收...

立委批新冠肺炎險不能賣 顧立雄：從寬不需等待期

銀行可以送新冠肺炎險給財富管理客戶，但是保險局卻不准壽險業取消等待期，監理不同調引發爭議。國民黨立委賴世葆今（11）日上...

開放資料 客戶應有反悔權

台灣金融研訓院發表報告指出，我國發展開放銀行，對於消費者同意開放其銀行資料的方式，應有更明確的規定。建議參考歐盟作法，把消費者每次同意的效期定為三個月；當消費者反悔，第三方服務提供者已經蒐集的資料，應全部刪除。

中信日本子行 服務獲肯定

中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）拓展海外市場有成，旗下子行日本東京之星銀行（簡稱「東京之星」）自2014年加入中國信託銀行後屢創佳績，日前於《日本經濟新聞社》旗下報刊「日經Veritas」最新公布的金融機構客戶滿意度調查拿下第二名，超越日本多家大型金融機構。

台壽推投資保單 四好一多

去年中美貿易戰影響一年多，今年又有疫情影響，面對金融市場瞬息萬變，台灣人壽與國泰投信聯手推出「月月好鑫」投資型保單，連結國泰智能多元收益全委帳戶，提供投資人免煩惱市場震盪的投資標的。

國銀放款中小企 金額衰退

1月本國銀行對中小企業放款罕見減少89.53億元，主要是公股銀行衰退最多，金管會詢問銀行業後歸納兩大原因，包括去年底短期周轉金借款量大、基期較高，以及1月因逢春節資金需求小，企業為節省利息支出提前還款。

數位金融…從載具找客群

銀行業近年積極發展數位金融，大數據分析發現客層因使用不同載具出現自動分流情況，也就是電腦網銀，及以手機為主的行動銀行App，吸引客群不同，行動優先（Mobile first）甚至行動唯一（Mobile only）的客群明顯以40歲以下小資族為大宗，行銷策略與商品設計也隨之分流，成為銀行數位金融新趨勢。

渣打銀出招挺企業 推貸款寬限期方案

新冠肺炎疫情延燒衝擊觀光、旅遊業，首家外商銀行宣布提供給相關客戶紓困方案。

星展銀送卡友保險 保額最高2.2萬元

新冠肺炎疫情全球延燒，星展銀行（台灣）與安達產險聯手，提供信用卡友與理財客戶45天的法定傳染疾病慰問金保障，金管會銀行局副局長莊琇媛昨（10）日表示，贈送保單算推廣活動，「現行法規只要給予贈品價值在500元以內，就不算吸收存款」，所以允許此推廣活動。

染疫慰問金 禁當保險促銷

因應新冠肺炎疫情，多家保險公司推出罹患新冠肺炎就給慰問金，甚至有保險公司與銀行合作以此促銷，也有保險公司推出醫療險取消或縮短法定傳染病等待期，金管會保險局昨強調，慰問金與等待期不能當做促銷手法，但可針對既有保戶做關懷措施，等待期則必須在在保單內註明，以免引發爭議。

熱門新聞

央行鬆口 做好降息準備

不進台積人生GG？他喊入行血淚 網反嗆「沒人逼你留」曝下場

楊金龍：新冠肺炎疫情比SARS嚴重 威脅全球經濟

郵輪變觀光慘業！ 謝金河：三年難翻身

口罩生產4月拚全球第二大國 經濟部擬做「防疫外交」

今年報稅增三利多 雙薪二幼兒家庭課稅門檻123.2萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。