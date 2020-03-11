信用卡利息超收698萬元 顧立雄：民營銀行比較多

金管會金檢發現，又有銀行超收持卡人的信用卡利息，引發立委關注，金管會主委顧立雄今（11）日在立法院答覆立委莊瑞雄質詢時表示，被檢查發現超收的金額有698萬848元。

顧立雄表示，被發現超收的銀行，以民營銀行比較多，檢查發現後已全面性要求銀行改進。

根據金管會最新揭露的去年下半年金融機構檢查缺失，發現部分銀行計收信用卡利息作業有欠妥適。

三大缺失情節，包括第一，對使用信用卡分期付款服務的客戶，分期帳款逾當期繳款截止日仍未全額清償，計收遲延期間利息之起息日，有以早於「繳款截止日」的「信用卡分期款入帳日次日」起息，致超收循環利息者。

舉例來說，分期帳款從1日開始繳，8日為截止日，若8日仍未繳，遲延利息應該從8日開始算，但有銀行卻從2日（入帳日次日）就開始計收。

第二，對信用卡客戶循環利息的計收，其中個位數利息未依契約採四捨五入法，而採無條件進位。

例如循環利息100.3元，應該是收100元，但銀行卻無條件進位收101元。

第三，對入帳日與結帳日期間有跨年度的新增消費款，若客戶當期僅繳納部分款項，而未繳足應付總金額者，有對該新增消費款超收入帳日至前一年底的循環利息者。

例如持卡人刷卡2,000元，入帳日是去年12月20日，銀行結帳日是在今年1月10日，繳款截止日1月20日，持卡人在截止日繳了800元，還有1,200元要計收利息，依規定是針對未繳清的1,200元部分，從去年12月20日起計收。

但有銀行的系統卻是分年度，去年12月20日起到去年底，用2,000元計收利息；今年1月1日起，則用1,200元計收利息。