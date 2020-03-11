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6家銀行超收循環利息698萬 顧立雄：民營銀行較多
金管會9日公布去年下半年金檢缺失，發現有6家銀行超收信用卡循環利息。金管會主委顧立雄今在立法院財委會上證實，6家銀行超收循環利息共698萬元，民營與公股銀行都有，但以民營居多。
今財委會上，多名立委皆關注銀行超收信用卡循環利息的狀況。顧立雄表示，超收循環利息主要是檢查局在檢查後，發現有部分信用卡的發卡系統錯誤，計收循環利息有問題，尤其是在何時開始計息，起息日必須訂在繳款截止日，但有銀行是用信用卡分期款入帳日計息。
顧立雄說，檢查後有6家銀行有此狀況，共超收約698萬元，民營銀行與公股行庫皆有，但民營比較多，檢查發現這狀況後，已經要求銀行全面按照規定處理。
多名立委都希望金管會公開6家銀行名單，顧立雄則表示，現在個案檢查後，重點在制度面的整理，過去系統沒有規範清楚，沒有一套完整計息規範，現在是在制度面規範清楚，更重要的是，以後要按照規範的標準來計息。
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