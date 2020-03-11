立委批新冠肺炎險不能賣 顧立雄：從寬不需等待期

銀行可以送新冠肺炎險給財富管理客戶，但是保險局卻不准壽險業取消等待期，監理不同調引發爭議。國民黨立委賴世葆今（11）日上午在立法院質證問金管會主委顧立雄，我國是否准許保險業賣新冠肺炎保單嗎？是不是能買醫療險就能「馬上生效」，而且「能夠儘量寬鬆認定就從寬」，顧立雄上午承諾同意從寬認定，涉新冠肺炎的法定傳染病，民眾買醫療險不需要等待期。

賴世葆提到，星展銀昨日送卡友、財富管理客戶新冠肺炎險「先上車後補票」，銀行局同意，但是保險業要賣新冠肺炎險，卻被保險局認為「是假關壞、真促銷」，要求業者立刻下架。賴世葆表示，現在新冠肺炎疫情特殊時刻，他建議保險局應該要給予民眾便利「從寬認定」且最好能夠馬上生效。

顧立雄回應表示，星展銀送新冠肺炎險的問題，昨日已請保險局跟銀行局協商，現在關鍵主要是在「等待期」的問題，星展若送保單沒有等待期，恐有帶病投保的情形，但這部份已跟保險局談好，新冠肺炎沒有帶病投保的疑慮。

至於法定傳染病87年之前不理賠，87年後健康險理賠，但有些列在除外條款，此次新冠肺炎已要求不得除外，部份爭議是有些保險公司的醫療險設計有等待期，亦即民眾就算現在買保單，萬一不幸得新冠肺炎不能馬上理賠，要等30天才能生效，將有緩不濟急的疑慮，最近有保險公司要免30天等待期就可以生效，但被保險局要求下架。

保險局局長施瓊華解釋，主要是這些公司銷售時不是用修改保單的方式，而是直接你來買的話，就給予「特別融通」等待期的方式，因此認為不妥，現在在壽險公會說項下，認為新冠肺炎並沒有帶病投保的疑慮，因此保險局已同意可取消或是減少等待期。

賴世葆表示，現在新冠肺炎疫情擴散特別時期，金管會應該給予民眾「儘量寬鬆認定就認定」，法定傳染病到底要不要等待期？

顧立雄也承諾，會來從寬認定，有些保險公司用關懷金的名義來理賠，而昨天星展銀送保單的爭議，金管會也已認定，法定傳染病不需要等待期。