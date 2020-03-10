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四理由看好後市 大咖挺台股

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北即時報導

自己的台股自己救！眼見台股失守年線，美股啟動熔斷機制，證期局官員10日急電元大、國泰、群益等國內大型投信董總座一起喊多台股，11日起投信業「台股好」說帖將大量出籠。「現在買，絕對不會後悔！」投信投顧公會理事長張錫10日罕見地主動提出四大理由證明台股已經見底，10日更是實際行動，親自單筆加碼申購台股基金。

張錫的四大理由，其一是新冠肺炎疫情是短期因素，終究會過去，國際油價大跌有利多數產業生產成本降低，其二是降息是中長期利多，美國聯準會帶頭降息將對各國央行起示範效果，市場資金面充裕，第三是產業供應鏈有望於第2季全面恢復生產，5G等產業發展為長期趨勢，產業面需求不會消失，第四是台股具有高殖利率，在美國等各國降息後，國際資金將尋求有收益的股票市場，台股有高度吸引力。

張錫認為，台股已近底部，投資人可以進場定期定額投資台股基金，「我比較積極一點（投資屬性），我會單筆加碼。」據了解，張錫昨天盤中便下單加碼台灣科技基金，以實際行動表態，絕對不是說說而已。張錫推廣台灣人投資台股、買台股基金不遺餘力，連回高雄省親也不放過，上周適逢10年期美債殖利率破1%，立刻推薦高雄親友買台股基金。

若是股票族，張錫則認為，晶圓代工龍頭廠，以及5G相關的DATA CENTER、記憶體等拉回都值得進場承接。

擅長研究產業脈動的國泰投信總經理張雍川也說，從產業面來看，台灣這回是世界防疫典範，相對不必擔心傳染病導致的斷鏈風險，已經聽聞很多國外業者有意轉單到台灣，短期已有面板轉單，長期可以看到Google、facebook等國際企業提高對台灣企業採購比重；另一重要觀察指標是中國消費力道，因中國對智慧型手機購買已於2月轉為正成長，可證明需求只是遞延，並非消失。

張雍川進一步分析，台股周一成交量達2,300億元，昨天也有2,000億元，可見很多投資人覺得年線附近有投資價值；由於疫情可控、美國18日有望再降息2碼，預料台股短線將在年線附近整理，只是疫情對心理面衝擊需要時間撫平，隨後有機會展開U型反轉。

另一家大型投信總座也表示，台股在跌破年線後，股息殖利率進一步提升，加上台積電、大立光等廠房都在台灣不受疫情影響，產業面展望正向，反觀美國可能進入負利率的聲浪漸強，加上亞幣伴隨美國降息而走強，台股對國際資金將具有高度吸引力。

台股 降息 疫情

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證交所：台股公司體質佳 2月營收已達1.88兆元

美股崩跌台股收紅 金管會分析有三原因

投信公會理事長張錫：台股高股息將吸引資金回流

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